¡Milagro en Colombia! Hallan a los cuatro niños perdidos en la Selva tras accidente de avioneta

Después de 40 días de estar perdidos en la selva fueron encontrados con vida los cuatro hermanos que viajaban en la avioneta que se accidentó en la selva de departamento del Caquetá mientras cubría la ruta de Araracuara hacia San José de Guaviare en la que iban siete ocupantes abordo, reportó Semana.

“Milagro, milagro, milagro” fueron las tres palabras utilizadas por los integrantes de las Fuerzas Militares y los indígenas que encontraron con vida a Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4; y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, el bebé que cumplió un año estando en la selva.

Información entregada por las Fuerzas Militares confirma que los menores están con algunos síntomas de deshidratación y con picaduras de los insectos propios de la zona.

Desde el momento del accidente la Fuerza Aérea Colombiana desplegó varias aeronaves para efectuar búsqueda con diferentes patrones sin resultados satisfactorios.

Las operaciones de búsqueda continuaron por vía fluvial, con habitantes de la zona que se desplazaron desde el corregimiento Cachiporro. Posteriormente, el 6 de mayo, el Ejército realizó inserción de Comandos de las Fuerzas Especiales en la zona selvática para búsqueda terrestre.

Sin embargo, el 16 de mayo de 2023, a las 9:00 p. m. aproximadamente, los Comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército avistaron la aeronave HK2803, accidentada en terreno selvático, en las coordenadas N00º54′18.5″- W072º24′44.3″ en jurisdicción del municipio de Solano, Departamento de Caquetá a 1.49NM al SW del río Apaporis.

“Los tres ocupantes adultos se encontraban en el avión, sin vida. Los otros cuatro ocupantes (menores de edad), no fueron ubicados en el área del accidente, y no había señales de que hubieran resultado heridos, al menos, no de gravedad”, señalaron las autoridades en su momento.

Desde ese momento empezó la búsqueda de comandos especiales de las Fuerzas Militares y los indígenas de la comunidad a la que pertenecen los menores.

Las primeras imágenes que se conocen del recate muestran a los uniformados e indígenas con los pequeños a quienes les están suministrando alimento. En el caso del niño de 1 año está en brazos de un integrante de las Fuerzas Militares.

“Los niños están débiles... dejemos que los médicos hagan su trabajo”, afirmó el presidente Gustavo Petro. Expresó que llegó a pensar que a los niños los tenía alguna comunidad indígena nómada que aún vive en la zona, pero ratifica que no fue así y que fueron encontrados.

Se conoció, según Radio Caracol, que el perrito Wilson uno de los caninos que hacía parte del equipo que realizaba las labores de búsqueda, jugó un papel importante para dar con el paradero de los cuatro hermanitos.

Según la información preliminar, los menores fueron encontrados lejos de la avioneta accidentada y serán trasladados primero a San José del Guaviare y luego llevados a Bogotá para ser valorados por personal médico.