Mike Pompeo: “Alex Saab no es un diplomático, es un criminal”

Mike Pompeo, exsecretario de Estado norteamericano, afirmó el domingo que Alex Saab, empresario colombiano extraditado a Estados Unidos, no es un diplomático, como lo ha asegurado el gobierno de Nicolás Maduro, y lo acusó de criminal.

“Alex Saab, uno de los secuaces de Maduro, lavadores de dinero y narcotraficantes, fue extraditado a Estados Unidos. Saab no es un diplomático. Es un criminal y ciertamente debe saber dónde está el dinero y más”. Así lo expresó el exfuncionario en Twitter.

Pompeo resaltó que Cabo Verde sigue siendo una verdadera democracia y que tiene un poder judicial independiente.

Las autoridades caboverdianas, durante el proceso contra Saab desde su detención el 12 de junio de 2020, recibieron comentarios difamatorios del gobierno chavista y del equipo de abogados del empresario colombiano.

Intentaron, hasta agotar todos los recursos legales posibles, impedir la extradición. En Estados Unidos la justicia cree que Saab, quien se convirtió en un hombre de extrema confianza de Nicolás Maduro, tiene conocimiento de negocios irregulares del oficialismo.

Pompeo, cuando se desempeñaba como secretario de Estado, había expresado su admiración a Cabo Verde por su democracia y su sistema judicial. Y ratificó la intención de Estados Unidos de apoyar en los esfuerzos para el desarrollo y seguridad marítima.

“Estados Unidos está orgulloso de su estrecha asociación con Cabo Verde. Nuestra relación tiene sus raíces en más de 200 años de historia. Y un compromiso común con la democracia, la seguridad regional y la prosperidad económica”, dijo Pompeo.

La declaración la asumieron como una respuesta al temor que había en algunos sectores de la isla ante las decisiones pudieran tomarse en torno al destino de Saab. La afirmación, en ese entonces, ocurrió en momentos en los que había alta tensión porque el gobierno de Venezuela hacía todo lo posible para torpedear el proceso.

Cape Verde has demonstrated again that it remains a real democracy and has an independent judiciary. Good for them and the region.https://t.co/2PtKKd77oR

— Mike Pompeo (@mikepompeo) October 17, 2021