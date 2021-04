Migrantes desesperados por regularizarse en Chile ante ley que facilita expulsión de indocumentados

Desorientados y preocupados, miles de extranjeros intentaban regularizar su estatus migratorio en Chile tras la promulgación de una nueva ley, que según el gobierno, busca “ordenar la casa”, y que facilita la expulsión administrativa de extranjeros irregulares.

Martínez no entiende si la nueva norma es “una gota de esperanza” para poder quedarse en Chile o una “inadmisible” posibilidad de que la deporten.

En igual condición está el colombiano Oscar Castro, de 38 años.

Llegué por pasos clandestinos y he tratado de hacer las cosas bien. Estoy aquí desde hace un año y ahora estoy esperando que me regularicen o me den una orden de salida. No tengo idea qué será de mí, estoy en la nada”, afirma en las afueras de una oficina del correo en el centro de Santiago.