Migración Colombia: Regularización cobijará a tres grupos diferentes de venezolanos

Tres principales grupos de migrantes están llamados para ser los potenciales beneficiarios con el recién anunciado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Así lo dejó ver el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

De acuerdo con el funcionario, el primer grupo que podría acceder al mecanismo de regularización son todos aquellos migrantes que tienen los permisos vigentes ante Migración Colombia, reseñó El Heraldo.

El segundo grupo son todos aquellos migrantes cuyo estatus es irregular que haya entrado al país antes del 31 de enero de 2021, aproximadamente 900 mil personas; para ello el interesado deberá presentar “pruebas sumarias” que certifiquen su permanencia.

Se podrán presentar inscripciones a colegio, contrato de trabajo, arriendo etc, pero no se podría admitir certificaciones que generen ONG, por lo tanto quienes no puedan certificar su permanencia no podrán entrar al estatuto”, destacó Espinosa.