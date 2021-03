Migración Colombia: Panfletos contra venezolanos son una clara invitación a la xenofobia

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, expresó este sábado su rechazo frente a las amenazas que han aparecido contra los venezolanos en diferentes sectores de Bogotá.

Se refirió así a unos volantes que aparecieron el jueves en algunos barrios de la localidad de Kennedy, que a su juicio promueven la estigmatización, el rechazo y la violencia contra los migrantes venezolanos.

“No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes”, decían los panfletos con los que amanecieron los habitantes del barrio Techo, que causaron asombro e indignación en varios de los habitantes.

Los panfletos, en los que se trata a los migrantes venezolanos de ratas, delincuentes y hasta asesinos, invitan, además, a la población colombiana a cerrarles las puertas y no brindarles ningún tipo de ayuda”, señaló Espinosa.

De acuerdo con el funcionario colombiano, este tipo de actos no representan lo que es el pueblo colombiano, reseñó El Espectador.

“Colombia es un país lleno de gente buena, gente dispuesta a ayudar y a tender la mano. Acciones como éstas, que son una clara invitación a la xenofobia, deben ser rechazadas categóricamente por cada uno de nosotros. No podemos permitir que ningún tipo de amenaza, bien sea contra un ciudadano colombiano o extranjero, haga eco en nuestra sociedad”, afirmó.

El director de Migración Colombia recalcó que la mayoría de la población venezolana es “gente buena”.

Además, Espinosa recordó que el Gobierno colombiano tiene una política de cero tolerancia con la criminalidad y recalcó que aquellos migrantes que delincan en Colombia, deberán ser judicializados en el país y que la expulsión no debe ser contemplada como una alternativa para el delincuente.

“La criminalidad no distingue nacionalidades, por eso debemos trabajar en la implementación de herramientas que, como el Estatuto Temporal de Protección, nos permita la plena identificación del extranjero, facilitando los procesos de judicialización, cuando se requiera”, precisó.