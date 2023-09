México y Colombia culpan a "los países consumidores" por el incremento del tráfico de drogas en Latinoamérica

La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que culminó este sábado en Cali, Colombia, fue propicia para el debate sobre la lucha contra el narcotráfico.

Se espera que el presidente Gustavo Petro presente la política pública de drogas de su gobierno junto al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, que busca priorizar la atención de familias que obtienen su sustento de los cultivos ilícitos, además de abordar la problemática de consumo desde la perspectiva de salud pública.

En ese sentido, la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo al término de la primera reunión de los mandatarios: "Pero con una mirada distinta, una mirada de salud pública, una mirada de ver las causas, pues hay un problema social por ese nivel de consumo, y no necesariamente nosotros (Colombia y México) somos los responsables de que se esté consumiendo así".

Durante el encuentro se discutieron cuatro ejes temáticos principales: cómo lograr una Integración Latinoamericana para crear un plan de autosuficiencia sanitaria, alimentaria y energética, donde ya se confirmaron algunos acercamientos entre los países como Cuba, Argentina, Brasil, Chile y evidentemente Colombia y México.

Los mandatarios también discutieron cómo atender la situación de migración hacia los Estados Unidos, teniendo en cuenta que, desde el tapón del Darién, cruzan diariamente unas 3 mil personas, y ya en Centroamérica la cifra se incrementa a 6 mil. Al finalizar el recorrido, entre la frontera entre México y USA, llegan más de 8 mil migrantes.

López Obrador señaló que su mayor preocupación es el tráfico de armas desde Estados Unidos que incrementa la violencia en su territorio, mientras que Colombia busca brindar planes de inclusión y apoyo a las familias productoras de cultivos ilícitos.

De igual forma, se planteó la urgencia de crear una estrategia para generar empleo, donde se busque el apoyo de Estados Unidos, para ofrecer mano de obra, con respeto a los derechos humanos y garantías laborales.

El canciller Álvaro Leyva culpó a la demanda de “países consumidores” de drogas como causantes del delito de tráfico de estupefacientes en el país cafetero, debido a que “en Colombia no ha demanda”.

"Algo elemental en economía es ‘si no hay demanda, no hay oferta’. Es así de sencillo, pero en Colombia no hay demanda, es decir que los responsables de todo lo que estamos padeciendo en Colombia, o del 80 %, incluyendo la violencia, son los países consumidores", manifestó el Ministro en su intervención.