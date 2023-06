Mérito, restaurante del venezolano Juan Luis Martínez, en la lista de 100 mejores del mundo

¡Un triunfo más para la gastronomía peruana, pero esta vez con el aporte de los sabores venezolanos! La ilustre lista The World’s 50 Best Restaurants 2023, pertenecientes a las marcas San Pellegrino y Acqua Panna, ubicó al restaurante Mérito, en el ranking de los 100 mejores establecimientos del mundo.

El negocio gastronómico fue colocado en el puesto 59 del listado que es una guía en lo referente a la hostelería a nivel global. Además, hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que el establecimiento peruano-venezolano se presenta en la prestigiosa selección.

El chef venezolano Juan Luis Martínez creó este negocio buscando fusionar la gastronomía de su país natal, Venezuela, junto con la cocina peruana. Estos esfuerzos se ven reflejados en platos como el tiradito de vieiras o la quesadilla con yuca y queso de cabra.

Su historia

Martínez es un caraqueño que se graduó de Comunicador Social en Florida, EEUU, pero que reconoció que su pasión era la gastronomía. Con 27 años ingresó a La Casserole Du Chef para realizar dos cursos de cocina y estudió por un año en el Centro de Estudios Gastronómicos. En Venezuela trabajó en Le Gourmet y Planta Baja.

En 2011, viajó a París para un curso de cocina por 6 meses. En sus pasantías se mudó a Burdeos, donde laboró año y medio. El restaurante Diverxo, de Madrid, fue su siguiente parada. Allí en enero de 2014 descubrió la gastronomía peruana en el foro gastronómico “Madrid Fusión”, donde vio al chef Virgilio Martínez de Lima, y quedó enganchado.

En febrero de 2014 visitó Lima para unas pasantías que pensó durarían un mes, pero a la semana fue contratado en el Restaurante Central.

El calor latino lo arropó y dos años después decidió que era momento de construir su restaurante. Le tocó dos años elegir el nombre del local, encontrar personal calificado y asistir a asesorías para entender el presupuesto.

Antes de abrir Mérito estaba en una búsqueda personal. Me marché de viaje a Asia y a mi vuelta, en Cuzco, escuché la charla de un sabio de cosmovisión andina con la que me sentí bien identificado. Hablaba de que la vida se trata de méritos, pero no como reconocimiento, sino méritos como generadores de acción y logros personales. Y Mérito ha sido uno de esos logros en mi vida sobre cómo afrontar uno de esos miedos que era lanzarme a lo desconocido”, detalla.