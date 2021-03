Mercosur cumple 30 años con cruce de posturas acerca de su apertura comercial

Los presidentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, países fundadores del Mercosur, así como de Chile y Bolivia, que son asociados, festejaron este viernes los 30 años del bloque en un acto virtual en el que quedaron patentes las diferencias en torno a la estrategia conjunta de apertura comercial.

La ceremonia, de poco más de una hora, juntó telemáticamente al argentino Alberto Fernández -que fue el anfitrión al ostentar la presidencia semestral del bloque-; al brasileño Jair Bolsonaro; el paraguayo Mario Abdo Benítez; el uruguayo Luis Lacalle Pou, el chileno Sebastián Piñera y el boliviano Luis Arce; cuyo país está en proceso de adhesión como miembro pleno del grupo.

Si bien el encuentro estaba convocado para conmemorar en armonía el aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercado Común del Sur, los discursos incluyeron posicionamientos y cruces acerca del futuro del bloque, en especial sobre su flexibilización comercial.

Lo que no puede ser ni debe ser (el Mercosur) es un lastre. No estamos dispuestos a que sea una corset en el cual nuestro país no se puede mover“, sentenció Lacalle Pou.