Melina Garrido, la experta en copywriter que marca pauta en Latinoamérica y España

Melina Yanette Garrido Pavón es una periodista venezolana en Chile cuyo sello distintivo es la inteligencia y una amplia capacidad para plasmar ideas.

“Una sola idea es nada. Bien comunicada ¡Todo!”, se lee nada más entrar en la web www.melinagarrido.com de esta talentosa especialista en copywriter y redactora persuasiva para marcas femeninas.

“Logro que mujeres determinantes vendan más en internet por medio de las palabras, y comuniquen sus ideas naturalmente con emoción”, detalla en la página.

Garrido suma tres años en Chile. “Como la mayoría inicié en otra área, como asistente de un respetado bufete de abogados en Viña del Mar, o sea, haciendo algo que en Venezuela ni pendiente, pero eso no duró nada, estuve solo 4 meses.

Con 44 años y una vasta experiencia comunicacional está zuliana nacida en Lagunillas y criada en Valmore Rodríguez contaba con una cartera de clientes internacionales y un plan completo de mercadeo que le permitió independizarse como consultora a los 6 meses de llegar al país: “¡Los planes bien pensados, son pura ganancia!”, afirma quien cuenta con dos diplomados y una certificación tras graduarse como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Los diplomados los tengo en emprendimiento e innovación y la otra como social media manager. La certificación si la obtuve de la escuela de copywriter en España”, recuerda.

Melina trabajó cinco años en Corpoelec, luego en una fundación para niños con discapacidad y más tarde en la dirección de relaciones públicas y medios del Concejo Municipal, desde donde coordinó los medios de un partido político en periodos de campaña.

Allí, aprendí a persuadir desde adentro con los reyes del convencimiento. Si uno no aprende con un político a persuadir, ¡no aprende con nadie! Posteriormente dirigí el departamento de prensa de las universidades Santiago Mariño en Ojeda y la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto, donde fungí como coordinadora de su periódico digital y me especialicé como community manager”.

Esa experiencia le permitió adentrarse en el manejo de redes sociales de manera empírica. “Pero todo cambió con esto que me pasó:

Llegó una persona de una universidad en España. Los dueños querían hacer una especie de convenio y lo invitaron. Como relacionista público me tocaba atenderle y presentarlo en sus eventos.

En una de esas me dice el decano español: ‘Nunca me habían presentado con tanta personalidad. Deberías ser copywriter. Mi cara fue un poema. Yo tipo, disculpe…¿copy quééé?….Me lo escribió en un papelito. Literal, en la noche escribí en google: copywriter qué es…La vida me cambió”.

Mientras iba leyendo pensaba: ¡Pero esto es lo que he hecho yo toda mi vida! Al tiempo me especialicé como redactor persuasivo (redactor publicitario) y lo demás, es historia”, relató,

Hoy, Melina es referencia y cuenta con un equipo que funciona vía remota en tres países para brindar a las mujeres, no solo el servicio de redacción sino también el de diseño web, creación de contenido y comunicación visual.

Doy clases para una academia en Chile en el área de copywriting y el año pasado di varias clases como docente invitada para universidades en México y Puerto Rico.

En 2020 me presenté de manera digital como conferencista en más de siete países de Latinoamérica y España en diferentes congresos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melina Garrido✒Copywriter (@soymelinagarrido)

Además, Garrido tiene un podcast desde hace 3 años que se difundirá en Vol Radio. Una radio muy escuchada en la V Región. “Y pues ya cuento con servicios de: redacción, cursos para emprendedores, talleres para marcas avanzadas y asesorías personalizadas”, sostiene.

¿Qué tan importante han sido tus conocimientos en copywriter acá?

El momento de las marcas en digital ahora tiene una importancia “mega relevante”. Comunicar es imprescindible para generar un negocio de excelencia. Pero no cualquier palabra o acción te diferenciará. Para esto hay que ser estratégica en cómo lo hagas y dar a conocer “eso” que ofreces a tus clientes.

Tu cliente necesita entender qué utilidad va a tener ese producto o servicio que ofreces bajo tu nombre, y qué transformación causará en su vida. Eso se hace con palabras. Por eso es tan importante aprender sobre redacción persuasiva. Te dará la oportunidad de redactar el contenido específico y atraerlo para vender

¿Cómo valoras a los venezolanos migrantes en el mundo y en Chile?

Como todo: Gente buena y mala hay en todos lados. En su mayoría, me he topado con paisanos bien trabajadores. Es cuestión de saber elegir.

¿Qué percibes de ellos?

Que paso a paso hemos buscado especializarnos en lo que nos gusta. También porque el país te da la oportunidad y herramientas para que puedas hacerlo. Cada vez más, puedes ver a venezolanos no solo con emprendimientos menores (repostería, o papelería) sino también con grandes empresas, sucursales y personal a cargo. Eso habla de nuestra capacidad para crecer y hacer grandes cosas.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de Chile como sociedad?

Es un país donde se ve muy marcada la diferencia de clases y eso, puede verse visiblemente en los niveles de educación de sus ciudadanos. Lo que más me gusta es que, aunque ellos se toman su tiempo. No son tan confianzudos como nosotros, una vez que te conocen y tratan, eres su amiga para siempre.

¿Sientes qué eres una influencia positiva?

No lo sé. Pero si le diría a una mujer migrante que va iniciando, que lo mejor que puede hacer es aprender. Buscar un ejemplo de alguien que la inspire mucho y seguir su ejemplo. Tener una meta o una influencia positiva de cerca a todas, nos hace bien.

¿Qué mensaje le das a la migración venezolana en Chile y el mundo?

No busques que el éxito te haga feliz. Procura que la felicidad de hacer lo que te gusta, te haga ser productiva, y eso seguro, te llevará a alcanzar el éxito.

Más info: https://melinagarrido.com/sobre-mi/