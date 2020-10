Médicos aseguran que Trump está bien, sin oxígeno y fiebre

El médico del presidente de EE. UU., Sean Conley, reveló este sábado que Donald Trump está “muy bien” después de pasar su primera noche en el Centro Médico Walter Reed, donde es tratado por coronavirus.

Según medios locales, los médicos informaron que el inquilino de la Casa Blanca ha estado libre de fiebre durante 24 horas, “no recibe oxígeno suplementario y tiene una función orgánica normal”.

El personal de salud se negó a predecir cuándo podría ser dado de alta. De momento, se conoce que durante cinco días será sometido a un tratamiento farmacológico experimental, reseñó RT Noticias.

Trump reconoció el trabajo del personal del hospital donde se encuentra y aseguró que se está sintiendo “bien”.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020