Matrimonio venezolano construyó casa y galpón en Chile y hoy dirigen su propia productora avícola

¡Esta es una historia realmente increíble! Kimberly Freites tiene 33 años. Es de Valencia. Estudió Contaduría Pública y de la mano de su progenitor en Venezuela se desempeñó en el campo de la Ingeniería Civil y además capitaneó, junto con su esposo Danilo Lizardo, una empresa de mantenimiento a silos en La Lucha, Pepsico y Nestlé.

Su esposo Danilo tenía además una cauchera con código Good Year. El escenario de ambos se complicó por los impagos de PDVSA a una importante obra proyectada por el papá de Kimberly en el río Orinoco y por el efecto de la devaluación. Para colmo, la hija de ambos, de 7 años, tenía una condición clínica compleja y sufrían para acceder a sus medicamentos.

“Mi nena se encontró entre la vida y la muerte y pensando en su salud decidimos emigrar a Chile. Llegamos el 3 de marzo de 2018 con algo de dinero ahorrado. Nuestra principal idea era abrir un pequeño restaurante de comida rápida, pero se nos complicó por temas de patente”, recuerda.

Fueron tiempos complejos. Douglas Freites, padre de Kimberly, había programado viajar a Santiago de visita desde México y al llegar a Danilo se le ocurrió la idea proponerle que se asociaran para comprar gallinas ponedoras, un mercado que desconocían. Sin embargo, le interesó la propuesta.

“Yo con la ayuda de muchas amistades logre abrir la SpA y mi esposo y mi padre se encargaron de buscar el espacio que necesitaríamos. Duramos mucho buscándolo hasta que por fin dimos con uno en Melipilla, algo económico, sin servicios (luz, agua)”, detalla Freites, quien vivía en Santiago Centro. Una vez hecho el negocio de arriendo con el dueño del terreno, en familia decidieron fabricar una casa y a ese proyecto se sumaría el papá de Danilo, del mismo nombre.

Una odisea

Eran tan poco expertos en la fabricación que tardaron dos meses. Viajaban a diario, de lunes a lunes. Desde las 6:00 de la madrugada hasta las 6:00 de la tarde. “Llegábamos a las 8:00pm para tratar de descansar los más posible porque al siguiente día había que madrugar. Esa fue nuestra rutina por 4 meses y lo peor era que habíamos comprado las gallinas y nos quedaba un mes para fabricar el galpón”, cuenta.

El galpón lo fabricaron entre Danilo, padre y Kimberly porque el señor Douglas, con más pericia en la construcción, debía regresar a Venezuela, así que buscaron ayudantes. El 20 de agosto de 2018, a las 7:30 pm, día del cumpleaños de su esposo Danilo, ultimaban detalles en el pabellón porque ese día llegaban 2500 pollitas. “Recuerdo que tuvimos que cantarle el cumpleaños a mi esposo dentro del pabellón donde teníamos las pollitas y a la vez estábamos celebrando nuestro logro”, detalla.

Kimberly asegura que vivieron una odisea.

No fue fácil conseguir clientes. “Las gallinas ponen y comen todos los días. Si no lograba vender los huevos de donde sacaríamos el dinero para comprar el alimento y alimentarlas. No hallábamos cómo captar clientes por qué es producto que se vende de boca a boca y probando su calidad. Se nos llegaron acumular 600 cajas de huevos y alcanzamos una deuda de 10.000 dólares en alimento”, refiere.

Tuvieron que organizarse y con allegados salir a vender en las esquinas de la comuna, con mesitas y un carrito de mercado para transportar las bandejas para la venta. Luego consiguieron un espacio en una feria. Caminaban largos kilómetros buscando clientes, visitando cada espacio donde podrían ofrecer el producto y entregando flyers en las calles.

Así nació Avícola Venhuevo @produavic

Gracias al apoyo de familiares y amigos y a ese trabajo sostenido se fue regando la voz de que el producto era de excelente calidad y empezaron a captar muchos clientes que hoy tienen con ellos más de 2 años.

“Hemos crecido mucho. Tenemos ahora dos galpones donde criamos a nuestras propias gallinas. Hacemos nuestro propio alimento y cuidamos a las pollitas nosotros mismos. Le doy gracias primeramente a dios, a nuestros padres y a esas personas que nos apoyaron y creyeron en nosotros. Hoy ya no existe deuda, el terreno es nuestro, cuenta con todos sus servicios públicos e incluso tenemos un pozo de agua privado y llegamos a tener 8.000 gallinas”, detalla Kimberly.

Kimberly sostiene que en medio de la pandemia les ha tocado nuevamente difícil, pero si tienen que luchar como lo hicieron al principio lo harán porque recuerdan día tras días el por qué se encuentran en Chile: “No perdemos la esperanza de regresar a Venezuela y usar todo este entusiasmo, este optimismo y estas ganas de superación en nuestro país”.