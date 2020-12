Más de 1.600 venezolanos siguen varados en Argentina en plena crisis económica

Venezuela mantiene cerradas sus fronteras aéreas desde marzo y solo hubo cuatro vuelos de repatriación con pasajes pagos, incluso para quienes tenían comprado su regreso, desde Argentina. No fue suficiente para al menos 1.600 venezolanos que han tenido que arreglárselas en un país ajeno sin ingresos, sin documentos, sin sustento, reseñó Sputnik.

Según el medio, los venezolanos llevan casi nueve meses, desde que el brote del coronavirus fue declarado pandemia, esperando por usar sus boletos de vuelta a Venezuela desde Argentina. La gran mayoría vino por vacaciones, pero lo que debería haber sido un viaje de goce terminó en pesadilla.

Se trata de entre 1.600 y 2.000 venezolanos, según las listas de espera entregadas a las aerolíneas y las autoridades diplomáticas en Argentina. Los varados se encuentran comunicados entre sí a través de las plataformas digitales de mensajería y las redes sociales, donde hacen públicos sus descargos. Por lo menos dos adultos murieron lejos de su tierra mientras esperaban volver.

Leyda y su esposo Ender, de 57 y 61 años, llegaron a Buenos Aires el 4 de marzo y tenían pasaje de regreso a Caracas el 20 de abril por la aerolínea venezolana Estelar. Vinieron a pasar unos días con dos de sus tres hijos, que viven en Argentina hace uno y dos años, respectivamente.

“Mi hija nos compró pasajes con su sacrificio. Con el problema de la pandemia no pudimos regresar. Mi marido se deprimió demasiado, era hipertenso. Aquí se enfermó, estuvo un mes hospitalizado y hace un mes murió. Esto fue una desgracia para nosotros, somos una familia demasiado unida. Yo me he enfermado de los nervios, mis hijos me quieren sacar a pasear pero yo no quiero salir ni a la esquina”, dijo a Sputnik Leyda, conmocionada.