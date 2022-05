Marta Lucía Ramírez: “No he hecho nada por lo cual Piedad Córdoba deba agradecer”

En la tarde de este jueves, 26 de mayo, luego de ser liberada por las autoridades hondureñas, Piedad Córdoba compartió varios mensajes de agradecimiento a través de su cuenta oficial de Twitter; entre ellos, envió uno especial a la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez.

Un mensaje que no tardó en tener la respuesta por parte de la vicepresidenta, quien aprovechó el mismo canal utilizado por la senadora del Pacto Histórico para manifestar que no había ninguna razón para tal gratitud.

“No he hecho nada por lo cual @piedadcordoba deba agradecer”, escribió Ramírez a través de su cuenta Twitter.

Agregó: “Nuestro cónsul en Tegucigalpa le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la Cancillería y no un favor personal”.

Por su parte, desde el perfil oficial de la Cancillería de Colombia se compartió un mensaje que fue replicado por Marta Lucía Ramírez en su trino.

“Desde el consulado en Tegucigalpa brindamos servicios de asistencia y acompañamiento a todos los connacionales, ninguna gestión es diferencial. En el caso de la senadora electa Piedad Córdoba, no existió participación directa de la #VicepresidenteYCanciller, @mluciaramirez”, aseguraron desde la entidad.

No he hecho nada por lo cual @piedadcordoba deba agradecer. Nuestro cónsul en Tegucigalpa, le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la @CancilleriaCol y no un favor personal. https://t.co/nvYfk90h66

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 27, 2022