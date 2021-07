Mandatarios y funcionarios de todo el mundo repudiaron el asesinato del presidente de Haití

Presidentes y funcionarios de distintos países lamentaron este miércoles 7 de julio el asesinato del presidente Haití, Jovenel Moise, quien fue baleado en su residencia por un grupo de hombres armados.

La Casa Blanca calificó como horrible el asesinato del presidente de Haití y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación, reseñó El Nacional.

El gobierno de República Dominicana ordenó este miércoles el cierre inmediato de su frontera con Haití

“Lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moise y la primera dama, Martine Moise. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo Haitiano”, dijo en Twitter el presidente dominicano Luis Abinader.

El primer ministro británico, Boris Johnson, señaló estar consternado y entristecido por la muerte del presidente Moise. “Nuestro más sentido pésame para su familia y el pueblo de Haití. Este es un acto abominable y pido calma en este momento”.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time.

