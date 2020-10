Maduro: Facebook me censuró tres publicaciones de la molécula DR-10

El presidente Nicolás Maduro denunció este jueves que fue víctima de una “censura” promovida por la red social Facebook, al eliminarle tres publicaciones referentes a la molécula DR-10 contra el coronavirus.

Según el mandatario, la censura de Facebook es para “silenciar a Venezuela que ya está adelantando un medicamento para la cura” del Covid-19.

“Facebook me censura para callar la verdad, y eso que ellos no censuran a nadie en el mundo. Explicamos cómo funciona la molécula DR-10 contra el coronavirus de manera científica y viene Facebook y me censura. Nos persiguen de forma criminal hasta por las redes sociales”, dijo por VTV.

Y añadió: “Lo que hicimos fue lo que han hecho todos los países del mundo sobre un medicamento que va bien para eliminar el Covid-19”.