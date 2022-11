Madre irrumpe en salón de clase y golpea al "acosador" de su hijo

Una madre se ha hecho viral en Argentina, luego de que ingresara furiosa a la aula de clase para golpear a un alumno que acosaba a su hijo.

El incidente se registró el pasado miércoles 2 de noviembre en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, específicamente en colegio CEM, según La Nación. Este suceso quedó registrado en un video que se ha difundido en redes sociales.

En el registro se observa irrumpe al salón gritando "ya estoy podrida vine 10 millones de veces", dando a entender que ya había alertado sobre la situación de bullyng a las autoridades escolares. Esto solo sería el inicio de la escena violenta.

A continuación, la mujer preguntó a su hijo Benjamín, quién lo estaba acosando, y el señaló a la parte trasera del aula. Acto seguido, un joven gritó "soy yo".

La madre fue hasta el fondo de la clase para golpear al presunto acosador "qué pasa a vos con mi hijo", le dice antes de saltar a agredir. Según el diario Río Negro, un preceptor también fue víctima de los golpes de la mujer. Al segundo, el resto de alumnos fueron separarles.

El portal Vía Szeta reseña que el hijo de la mujer tiene dos antecedes por agredir a profesores del centro. Tambipen indica que ha golpeado a algún alumno en otra ocasión.

La madre del agredido asegura que Benjamín no sufre bullyng sino que es él quien acosa a sus compañeras. "Ni siquiera es compañero de mi hijo, es dos años más chico. Vive peleando. Con mi hijo se peleó hace dos semanas en la calle, y después lo amenazó llevando cuchillos al recreo", relata la madre de la víctima

Por su parte, la protagonista del hecho aseguró en una entrevista que se arrepiente de lo sucedido.

"No justifico mi accionar. La situación me desbordó pero no es nueva. A mi hijo le pegaron entre cuatro compañeros y llegó a casa un día ensangrentado", relata ella misma en el vídeo subido a Twitter por Telefe Noticias. También denuncia que denunció el bullying, pero no han hecho nada para remediarla.