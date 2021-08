Lula da Silva marca distancia de Nicolás Maduro

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y potencial candidato a las elecciones presidenciales de 2022, afirmó que el actual mandatario del país, Jair Bolsonaro, “es peor” que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Lula hizo la declaración durante una entrevista con la radio Metrópole de Salvador, cuando defendió que la autodeterminación de los pueblos es algo que “no se toca” y debe ser respetada, sin la injerencia de otros países, por lo que cabe a cada población decidir sobre sus gobernantes.

Cada país cuida de su país. Que Maduro sea lo que quiera , pero quien tiene que ponerlo o sacarlo es el pueblo de Venezuela y no Bolsonaro , que es peor que Maduro”, aseveró el ex jefe de Estado.

La afirmación marca un distanciamiento del expresidente, principal antagonista de Bolsonaro, respecto al Gobierno de Maduro, un antiguo aliado y a quien Lula llegó a pedir que fuera reconocido como único y legítimo presidente de Venezuela a inicios de este año.

Asimismo, pese a los estrechos lazos que mantuvo en su Gobierno (2003-2010) tanto con Hugo Chávez como con Maduro, Lula aseguró que no apoya el actual Gobierno venezolano, aunque reafirmó su postura contraria a una intervención militar por parte de Estados Unidos.

Yo no defiendo el régimen de Venezuela. Yo no defiendo qué hace Maduro o qué deja de hacer. Lo que pienso es que el problema de Venezuela es un problema de los venezolanos, no es un problema de los norteamericanos”, recalcó.