Lukashenko no descarta elecciones adelantadas en Bielorrusia

En una entrevista con medios rusos, el presidente Alexandre Lukashenko dijo que probablemente lleva demasiado tiempo en el poder, pero descartó dimitir, pese a las protestas.

No obstante, el mandatario descartó una dimisión, pese a las manifestaciones que piden su renuncia desde su reelección en agosto. Lukashenko lleva las riendas del gobierno de Bielorrusia desde 1994.

Si bien el presidente admitió que se ha eternizado en el poder, argumentó que solo él puede defender ahora al país, y advirtió de un posible baño de sangre si deja el poder.

“Yo no me iré así como así. Dediqué un cuarto de siglo a construir Bielorrusia. No voy a tirar todo por la borda de buenas a primeras. ¡Además, si me voy, se cargarán a mis partidarios!”, afirmó.