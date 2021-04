Luis Velásquez, el coach venezolano que arma torneos de 3×3 en Santiago

Luis Alberto Velásquez Villegas @coachvelasquez1508 llegó a Santiago de Chile desde Lima, Perú, en el mes de diciembre y lo hizo junto con su esposa Danyela y sus hijos Christofer y Ashley.

Su relato es la historia de quienes se dan íntegros por la familia y no se duermen hasta alcanzarlo.

Velásquez es entrenador y árbitro federado de baloncesto y esas credenciales las combina con su formación como técnico medio en Contabilidad y Técnico Superior en Administración de Riesgo y Seguros.

Su formación como árbitro la obtuvo con el Círculo de Jueces y Estadísticos de Basketball en el Distrito Capital y con ese aval participó en ligas nacionales de las distintas categorías, así como en juegos de pretemporada de la liga profesional de basketball.

Pero pese a esos logros, decidió venirse con su familia a Chile. ¿La razón? Christofer padece una discapacidad motora denominada hemiparesia lateral derecha.

Sus cinco meses en territorio austral no han sido nada fáciles, reconoce, pero asegura sentirse como en casa.

Actualmente trabaja como delivery y lo combina con el arbitraje en algunos torneos amateurs.

Y su voluntad comienza a dar frutos. Ya organizó su primer campeonato 3×3 de basketball. Partidos de mitad de cancha con seis jugadores en acción que se popularizan en EE. UU. y algunos lugares de Venezuela.

Luis explica que fungir como delivery demanda muchas horas de trabajo, pero le gusta lo que hace y trata de hacerlo lo mejor que puede.

Como migrante es importante tener en claro que estamos en casa ajena y que debemos comportarnos. Yo lo veo así, tratar de pasar desapercibidos. Esa es mi estrategia para no incomodar a la gente y de esa manera me ha ido bien en Perú y acá en Chile”, reflexiona.

Para Velásquez los venezolanos, por naturaleza, son personas de bien. “Valoro mucho lo que cada uno de nosotros hacemos en los distintos países donde estamos, pero también sé que tenemos una tristeza profunda, que anhelamos nuestra tierra y que vivimos deseando poder regresar”.

Confiesa que Santiago le gusta porque se parece mucho a Caracas, a Venezuela. Cree que los chilenos son buenas personas, aunque un poco herméticos.

Lo que me gusta de Chile es su gran parecido a mi Venezuela. Lo que no me gusta como sociedad es la forma de manejar de los chilenos. No son muy cuidadosos con eso. Manejan a lo loco, así lo veo. Otra cosa que no me gusta es lo burocráticos que son para regularizar a los extranjeros. Muy largo, lento y poco productivo el proceso”.