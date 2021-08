López Obrador urge al Congreso aprobar referéndum de su mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió este martes a los legisladores a aprobar la ley reglamentaria para convocar el próximo año un referéndum de revocación del mandato presidencial para que los mexicanos elijan si el máximo mandatario debe continuar o dejar el cargo.

“Hacer un llamado a los legisladores para que lo resuelvan y se convoque. Ya ha pasado bastante tiempo”, expresó durante su rueda de prensa matutina el mandatario, que criticó al Congreso, donde tiene mayoría su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El presidente arremetió contra el Congreso por no incluir en el último pleno extraordinario de la legislatura, que se celebrará esta semana para abordar el desafuero de dos diputados, el asunto del referéndum que él mismo promueve.

“Ayer me entero de que se reúnen los senadores de todos los partidos y convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de unos funcionarios y no incluyen en el orden del día lo de la aprobación para llevar a cabo la revocación”, expresó visiblemente molesto.

El mandatario criticó que «no se han enterado» que aunque la revocación esté contemplada en la Constitución «no se va a poder llevar a cabo» sin que se apruebe una ley reglamentaria.

López Obrador criticó que los diputados y senadores tienen “miedo al pueblo y a la democracia” y que “no son demócratas”.

“Hace falta la aprobación de la ley para que el primer domingo de abril del año próximo la gente pueda decidir si me quedo o me voy. Si me mantiene la confianza o me quitan la confianza”, insistió.