López Obrador "agradece" ser declarado "Persona non grata" en Perú

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción de rechazo a las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre asuntos internos del país andino y lo declaró "persona non grata".

Ante la decisión, López Obrador agradeció la declaración y reiteró que ese nombramiento es un “orgullo” para él.

“Muchas gracias, muchas gracias por declararme 'persona non grata' porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

La moción de Perú rechazó lo que catalogaron como “inaceptables declaraciones” del jefe del Ejecutivo mexicano, quien hace unos días llamó “usurpadora” a Boluarte.

Las erosionadas relaciones entre Boluarte y López se han evidenciado cada vez más. El mandatario azteca apuntó que la mandataria debería dejarle "la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática", refiriéndose a Pedro Castillo, quien fue destituido recientemente por el Congreso.

Asimismo, el Ejecutivo mexicano se ha negado a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico argumentando que Boluarte “no es legítimamente presidenta del Perú”, lo que desembocó aún más tensión entre ambos países.