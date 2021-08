“Lo dice Rubén”: Creador de contenido que causa furor en Chile estrena su web show

Hay personas que con su energía, carisma, inteligencia y ocurrencias, contagian, se convierten en foco, y estas características, en Santiago de Chile, engranan en la figura de Rubén Ramírez, “Lo dice Rubén”, un millenial venezolano que gracias a su humor y autenticidad logró posicionarse en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter.

Esa aceptación, marcada por una gran cantidad de seguidores y su cercanía con su comunidad, lo llevó a explorar otra faceta en la que hablará de lo que le gusta, en un formato diferente, con entrevistas, estilo de vida, cocina, viajes, moda y muchos más temas. Se trata de un web show, al estilo magazine, que se estrenará por su canal de Youtube a las 7:00 de la noche, este miércoles 1 de septiembre.

Durante 30 minutos, Rubén paseará por distintos temas y hará entrevistas únicas con el estilo divertido, cercano y dinámico que lo caracterizan.

“De niño siempre soñé vivir esto y sin querer queriendo está pasando. Sueño con ser conductor de programas importantes, host de eventos o animador de algún concurso. Con la nueva temporada de mi canal de Youtube estoy cumpliendo un sueño: poder entrevistar a grandes artistas y compartir sus historias que son inspiración para mí y para muchos”, confiesa.

Ramírez nació en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, en 1995. Se graduó como Diseñador Gráfico y su primer trabajo fue en el área de organización de eventos, pero tras emigrar en diciembre de 2017 descubrió su verdadera pasión en la creación de contenido digital.

Su historia

En el plano creativo, Rubén no para de crecer, sin embargo, le tocó reconstruirse en un nuevo país.

De Santiago, confiesa, le cautivó la arquitectura y lo diferente de la ciudad. “Al ser Capital es mucho más movida que Maracaibo, y eso me encantaba. Busqué trabajos en mil partes, y en todas me pedían papeles en regla, o simplemente no estaba apto para los cargo que había, porque me podían ofrecer de bodeguero, pero mi contextura física no ayudaba al ser bajito y delgado. Le saqué tantas copias a mi currículo para entregarlo en todos lados, que las señoras de la fotocopiadora se hicieron mis amigas”, detalla.

Su primer trabajo fue lavando platos, pero lo botaron por lento y hasta lloró por eso. “Pero el primero oficial, oficial, fue en Quilicura. Me tardaba hora y media en llegar y ahí vendía mochilas en una feria escolar. La vida del migrante no es fácil, pero se hace más llevadera con buena actitud, viéndole el lado positivo a todo. Por ejemplo, cuando me botaron del trabajo por no saber lavar platos, lloré demasiado porque me sentí tan mal por no poder llenar las expectativas de alguien… pero fíjate, si no me hubieran echado, capaz seguiría en ese trabajo todavía”.

Sobre sus inicios como creador digital, revela que fue determinante elegir la marca que eligió para representarlo.

Mi usuario antes era muy nulo para todo lo fabuloso que soy”, cuenta Rubén con su característico humor. “No, mentira, pero sí era bastante aburrido y LoDiceRuben nace porque quería comenzar a hacer videos en Youtube (2018) y necesitaba un usuario que me representara, y como yo hablo tanta cosa, ese fue el elegido”, detalla Ramírez.

Actualmente, cuenta con más de 45 mil seguidores en Instagram y 159 mil en TikTok y ha alcanzado hasta 4 millones de reproducciones en sus videos. Ha colaborado con Maite Delgado y Joanna Haussman y destaca como embajador para grandes marcas como Levi’s, Pepsi y la aerolínea Sky Airlines.

“Maite es mi santa, mi madrina, mi ángel guardián. Ella representa todo lo que está bien en la vida y ser reconocido por ella me demostró el talento que quizás ni yo mismo veía en mí”, expresa.

Rubén asegura que una de las cosas más lindas que le ha pasado en este camino, es conocer a la gente que lo sigue, encontrarse en el Metro con personas y ser inspiración para otros. “Me llena el corazoncito saber que soy motivo de alegría y de risa en los momentos más oscuros de las personas y lo sé porque siempre me llegan comentarios. Eso ha sido lo más gratificante para mí”, revela.