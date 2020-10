Leopoldo López: “Yo no quería salir de Venezuela”

"Recojo las palabras de un líder venezolano a quien admiro: Rómulo Betancourt. Él utilizó la frase We will come back (vamos a regresar). Nosotros vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y construir un mejor país", señaló el líder opositor Leopoldo López, desde España