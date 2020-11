Leopoldo López Gil pide a la UE mantener sanciones contra gobierno de Maduro

El eurodiputado Leopoldo López Gil instó a la Unión Europea a no distenderse en la aplicación de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. “No se debe relajar ni un ápice su posición contra los violadores de derechos humanos”, indicó.

López Gil participó en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde se debatió nuevamente sobre el ingreso ilegal de Delcy Rodríguez a territorio español. Dijo que se sienta un precedente peligroso.

“El hecho de que el gobierno español no haya tomado las medidas necesarias para cumplir con la decisión de la UE es grave, pero que dicha actuación no haya tenido una respuesta de la UE lo es más”, afirmó.

López Gil manifestó que espera que se mantengan vigentes todas las sanciones en contra del gobierno venezolano.

Dolors Monserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, explicó que acudir a esa instancia es un derecho que tienen todos los ciudadanos europeos. “Es el puente de entrada entre la ciudadanía y sus instituciones”, dijo.

Señaló que la Comisión de Peticiones enviará una carta a la Comisión Europea, que es competente para que se cumplan los tratados, requiriéndole que recabe toda la información disponible para determinar por qué el gobierno español incumplió la decisión sobre las sanciones.

“Al gobierno de España se le requerirá sobre qué medidas han tomado para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas”, detalló.

