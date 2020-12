Leopoldo López: En este momento no está sobre la mesa dialogar con el gobierno de Maduro

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López llegó a Colombia en una semana decisiva para los adversarios de Nicolás Maduro.

Desde el lunes hasta el sábado se llevó a cabo la consulta popular que planteó la oposición mayoritaria como alternativa a los cuestionados comicios parlamentarios del domingo pasado.

Luego de su llegada a Colombia, el miércoles, López tuvo una agenda repleta de actividades en la que atendió la invitación del presidente Iván Duque para asistir a la presentación del nuevo Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, ofreció una extensa rueda de prensa y el viernes viajó a Cúcuta, donde sostuvo encuentros con organizaciones que trabajan el tema humanitario, y con autoridades y equipos de voluntarios que trabajan la crisis migratoria, pero, sobre todo, donde recogió de primera mano los testimonios de venezolanos que, como él, se vieron forzados a salir de su país.

López participó en la consulta popular

“Cúcuta es un lugar estratégico importante para conocer la realidad que hoy estamos viviendo en nuestro país”, le dijo López a El Tiempo.

El pasado sábado lo dedicó a recorrer los cuatro centros que fueron habilitados en Bogotá, de 35 que hubo en toda Colombia, para que los venezolanos pudieran participar de manera presencial en la consulta.

Esta es parte de la conversación que sostuvo el líder opositor venezolano con El Tiempo durante su visita.

-¿Por qué eligió a Colombia como la primera opción para su viaje?

-Colombia, obviamente, es el país más importante para los venezolanos, casi dos millones de venezolanos han tenido que salir huyendo de Venezuela y están acá en Colombia. Además de eso, compartimos frontera.

No tengo ninguna duda de que la salida de la crisis, de la dictadura, y la entrada en la democracia, a través de unas elecciones libres, pasa por la presión internacional y por nuestra coalición internacional, y allí Colombia ha sido y seguirá siendo clave, estratégica, desde todo punto de vista, en lo político, en lo social.

-¿Qué va a pasar con la oposición a partir de hoy?

-La consulta, como lo ha dicho el presidente Juan Guaidó, es el inicio de una nueva etapa que requiere organización en todos los rincones para poder promover un nuevo ciclo de movilización popular dentro y fuera de Venezuela.

Caminar hacia la libertad requiere que lo hagamos juntos, y la consulta popular es una herramienta que nos unifica, que nos hace fuertes, de abajo hacia arriba, para poder transitar hacia esta nueva etapa de organización, movilización de los venezolanos y de la comunidad internacional con un mismo objetivo: lograr elecciones presidenciales libres, justas y verificables en nuestro país.

-Usted decía que uno de los objetivos del régimen era lograr la fragmentación dentro de la oposición venezolana. ¿Cuál va a ser la ruta para evitar esto?

-Arroparnos con unidad. Ante cualquier intento de división, nuestra respuesta tiene que ser arroparnos con más unidad, convocar a todos los sectores, hacerlo bajo el paraguas de la legitimidad de la AN, pero convocar a todos los líderes, a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad civil, reflexionar con humildad que aquí nadie puede solo.

No hay un líder que pueda solo, un partido político que pueda solo, una tesis política que pueda sola. Debemos tener la humildad de avanzar en la unidad y esto no solamente aplica para los sectores democráticos dentro de Venezuela.

Esto también aplica para la coalición internacional y, humildemente, hemos venido trabajando para que también unifiquen criterios, con lo cual esperamos ver mayor coherencia, colaboración y un trabajo en conjunto entre la UE y la OEA.

La responsabilidad de proteger

-También hablaba de la ‘responsabilidad para proteger’…

-Ya estamos en el camino de la responsabilidad para proteger (R2P), que incluye la presión diplomática, política, comunicacional, judicial e institucional. Todos esos son pasos que nosotros venimos dando y en donde quizás hay una diferencia y es que hay quienes dicen que lo único que hay que proponer en Venezuela, la única ruta que se requiere en Venezuela, es el uso de la fuerza.

Lo que hemos planteado es que este no es el único camino, tenemos que recorrer el camino de la presión, que tiene distintas expresiones. El tema R2P se está discutiendo en la OEA y nos parece que esto es muy importante, por lo que hemos contribuido con esa discusión, y creemos que no podemos descartar absolutamente nada, tenemos que ir recorriendo los pasos que nos toca dar, y en este momento el paso más importante es la unión de todos los factores, dentro y fuera de Venezuela.

La Unión Europea ha insistido en que está dispuesta a mediar entre las partes para lograr una salida democrática. ¿Piensan nuevamente en una opción de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro?

-Eso no está sobre la mesa. Al menos no está sobre la mesa en estos momentos. Yo sí quiero ratificar que es necesaria la presión e insistiremos en eso, porque no hay manera de alcanzar una solución a la crisis venezolana, y mucho menos una solución política a la crisis, si no se ejerce presión.

Los países, y los bloques de países, tienen herramientas. Europa tiene mecanismos muy potentes para poder usarlos en función de la generación de presión que pueda ayudar a una solución política.

Me refiero particularmente a las sanciones individuales, las sanciones europeas, que este es un tema que he hablado con muchos líderes europeos y se enfocan en la necesidad de focalizar estratégicamente las sanciones en aquellos que han sido identificados como violadores de derechos humanos y responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

-¿Qué podemos esperar el 5 de enero, cuando asumiría la Asamblea Nacional elegida por el oficialismo?

-Si el fraude del 6 de diciembre fue reconocido como tal por los países, no puede ser esa Asamblea la que sustituya a la legítima elegida en 2015. Por eso debe haber una continuidad, tanto de la AN como del presidente Juan Guaidó, con un mandato muy concreto, muy claro, que, insisto, es el mandato que tiene que unificar a los sectores democráticos y a los países en un mismo objetivo: lograr elecciones presidenciales libres, justas y verificables, y en función de ese objetivo nosotros tenemos que articularlos y ejercer toda la presión, toda la organización y toda movilización.

Para eso, requerimos de un paraguas de legitimidad, debajo del cual todos podamos estar organizados, y ese paraguas es la Asamblea Nacional.

López sobre Estados Unidos

-¿Cuál esperan que sea la relación con Estados Unidos al posesionarse Joe Biden?

-Yo no creo que vaya a haber un cambio en el objetivo por parte de la administración del presidente electo Biden. Sí, por supuesto, habrá matices, cambios en las maneras como se plantean algunas tácticas, pero el objetivo estratégico, estoy seguro, se va a mantener. Estoy absolutamente seguro de que no va a haber un reconocimiento a la legitimidad del dictador. Nicolás Maduro seguirá siendo ilegítimo desde todo punto de vista para los Estados Unidos, Europa y el continente americano.

-Si se diera una salida de Nicolás Maduro del poder, ¿las elecciones incluirían a todos los sectores políticos de Venezuela, incluso al chavismo?

-Por supuesto. Si hablamos de elecciones libres, justas y verificables, significa que cualquier persona pueda presentarse a una elección y que cualquier persona pueda elegir, que cualquier persona o grupo pueda organizar un partido, una alternativa política. De eso se tratan unas elecciones libres.

Unas elecciones libres no son para que un sector defina quién participa y quién no. No queremos para la Venezuela del futuro lo que nos han hecho a nosotros. Creemos en la pluralidad, en la inclusión, en el Estado de derecho, en la autonomía de los poderes públicos y la participación de todos, tanto candidatos como electores. El Tiempo