LATAM: El hemisferio donde el narco somete a los Estados (II)

Todo aquel poderío de la droga que pasaba de Colombia a México, del Cartel de Medellín a los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana, el de los Beltran Leyva, establecía a su paso nuevas rutas para almacenamiento y tráfico. Venezuela sería un enclave estratégico. Hoy damos continuación a la serie LATAM: El hemisferio donde el narco somete a los Estados.



Las presiones ejercidas en Colombia contra carteles y guerrilleros a finales de los 90 con el apoyo de Estados Unidos, con recursos militares y financiamiento (Plan Colombia, firmado en la presidencia de Andrés Pastrana), hicieron que organizaciones como las FARC o el ELN, que controlaban vastos territorios y se habían convertido en productores de droga de talla internacional, se replegaran hacia las fronteras con Venezuela.

El contexto venezolano cambiaba con la llegada de Chávez al poder y se tambaleaba apenas tres años después con el golpe en su contra de abril de 2002, que terminó revirtiéndose en pocas horas. Chávez, como lo cuenta InsigthCrime, atacado por los nervios de una posible invasión de Estados Unidos para derrocarlo definitivamente, creo las zonas militares, una estrategia que reforzaba operaciones del Ejército en fronteras y puertos.

El caldo estaba montado.

Así pues, las narcoguerrillas colombianas, empujadas a territorios fronterizos con Venezuela, y la presencia militar venezolana, fueron ingredientes que estimularon y aceleraron el Cartel de los Soles, cuya génesis frágil y desarticulada, se ubica a mediados de los 90 en las figuras de Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, dos generales de la Guardia Nacional que fueron investigados por sus delitos con el narco, pero aquello era historia. Ahora el cartel se asentaría con poder.

Funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional, mandos medios y altos, ya eran infiltrados por el narco para tener espacios libres y operar en Venezuela.

En 2004 la estructura criminal verde oliva que ya se hacía notar fue denunciada por el concejal y periodista de Maturín Mauro Marcano. En el mapa histórico de la criminalidad asociada al Cartel, este pudo ser el primer asesinato selectivo de trascendencia nacional e internacional. Marcano había enfilado destapando aquella trama militar con el narco en la que destacaban también policías, jueces y fiscales de la República. Se atrevió incluso a dar la ubicación exacta de alijos de droga. A principios de septiembre del mismo 2004 tres balazos acababan con la vida de Marcano, según reportes históricos de la ong Espacio Público.

Vendrían otros asesinatos como el del periodista Orel Zambrano, en Valencia. Él también ya denunciaba en sus columnas de Notitarde y el semanario ABC las operaciones conjuntas del narco y el cartel made in Venezuela.

Pero los rostros de la organización criminal eran difusos. Se sabía de las operaciones, comenzaban a ser notorias. Los Estados Unidos ya ponían el ojo en la estructura.

Bloqueo a la DEA

William Cárdenas, experto internacionalista, en entrevista con Versión Final, ubica en 2005 una fecha clave para el empoderamiento aún más acelerado del Cartel de los Soles.

“Cuando Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela (2005), abrió las puertas a convertir a nuestro país en la plataforma más importante para exportar cocaína a Europa y Norteamérica. El Cartel de los Soles se construye a partir de allí, cuando altos oficiales de las FF.AA exigen a los jefes de los carteles de la droga que desarrollaban actividades en las fronteras de Venezuela con Colombia, que o compartían el negocio con ellos o los desalojaban. Les ofrecieron que si aceptaban, sus cargamentos circularían libremente por nuestro territorio protegidos por nuestras FF.AA. De eso sabe mucho Hugo Carvajal (El Pollo”) y otro contacto que operaba con los grupos guerrilleros que manejaban el negocio, como el capitán Rodríguez Chacín”, señaló Cárdenas.

Según InSight Crime ese movimiento frenó iniciativas de la DEA con las que se pretendía modernizar las tecnologías de inspección en el puerto de Puerto Cabello (Carabobo), uno de los puntos más importantes de salida de la droga desde Venezuela.

Hoy, Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de Contrainteligencia militar con Chávez y Maduro, ha sido extraditado desde España a Estados Unidos y espera su juicio fijado para el próximo 1 de noviembre. Había roto con el régimen de Maduro, investigado y acechado. Rompió todos los puentes cuando en 2019 le pidió al propio Maduro que abandonara el poder y llamó a elecciones libres, demostrando apoyo al ex presidente del llamado interinato Juan Guaidó.

Es un hombre clave en la estructura del Cartel de los Soles y se espera que aporte información valiosa de la organización hasta la fecha. Además de responder por las acusaciones que lo señalan como responsable de introducir a EEUU cinco toneladas de coca en 2006.

Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior, ex Gobernador de Guárico, y enlace especial de Chávez con la guerrilla, por su parte, ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac 2008) por ser artífice de apoyos a las FARC en el tráfico de la droga a EEUU. También cayó con las mismas sanciones el ex director de la Dirección de Inteligencia Militar Henry Rangel Silva, hoy gobernador del estado Trujillo.

La DEA y Diosdado

La DEA, por allá por 2015, señaló a Diosdado Cabello (en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional) por supuestos vínculos con el narco. Fiscales de Estados Unidos le investigaban. De aquellos días se toma como referencia el artículo de The Wall Street Journal que confirmaba las pesquisas.

Así publicaba el diario estadounidense: “Existen amplias pruebas para justificar que él es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel”, cita el WSJ a una fuente del Departamento de Justicia. “Ciertamente, él es uno de los principales objetivos”, agregó la fuente.

Cabello se defendía desde Venezuela y decía:

"No me rindo. Que presenten una sola prueba, una solita (...)". "Quienes tienen esa campaña cometen un error fundamental (...) que es desconocer al adversario, yo no me rindo ni hoy ni mañana ni nunca, soy irreductible"

Cabello, con todo el apoyo del gobierno de Maduro, ante la publicación de The Wall Street Journal y otras más del diario español ABC que lo vinculaban al cartel, activaba entonces una operación en tribunales para impedir la salida del país de todos aquellos directores de medios que se habían hecho eco del artículo de los artículos y que pagaran por el agravio.

Las repercusiones diplomáticas de aquella publicación empeoraron las relaciones bilaterales entre EEUU y el gobierno de Maduro. Han pasado ya 8 años. Las aguas contra Diosdado han bajado para dar paso a nuevos descongelamientos de sanciones que han permitido a empresas estadounidenses, como Chevrón, operar de nuevo en Venezuela para la extracción y refinamiento de petróleo desde 2022.

Las pistas de los narcosobrinos

El poder del narco volvió a destacar con su penetración en el caso venezolano con la captura de Franqui Flores y Efraín Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, primera dama.

La operación fue titular internacional. El gobierno de Maduro quedó nuevamente dañado por el escándalo. Los sobrinos fueron detenidos por la DEA en Haití en 2015, trasladados a Estados, al año eran condenados a pagar 18 de cárcel por tráfico de drogas.

Integrantes de la familia presidencial pagarían cárcel en EEUU por intentar llevar droga a ese país. Al momento del arresto llevaban pasaportes diplomáticos.

Cilia Flores, con apoyo del gobierno de Maduro, denunciaba un ataque contra sus sobrinos. El argumento de los socialistas era que se trataba de un montaje para dañar a Maduro. Denunciaban internacionalmente el secuestro de los sobrinos.

En octubre de 2022, una decisión inesperada por parte del Gobierno de Biden, copaba titulares. Los llamados narcosobrinos eran liberados a cambio de 2 ciudadanos norteamericanos y 5 venezolano-estadounidenses, ex directos de CITGO y PDVSA Houston que eran acusados por tribunales venezolanos por casos de corrupción.