La zuliana María Elisa Caraballo, la mente brillante de Geeks Estudio, triunfa en Chile

A una semana de llegar a Santiago de Chile con su esposo y dos hijos, en los últimos días de diciembre de 2017, a la zuliana María Elisa Caraballo, le robaron en el Metro todos los dólares que trajo y que acababa de cambiar a pesos chilenos.

“Se me explotó la computadora y se me partió mi lápiz de digitalizar. Lloré mucho más por eso que por el dinero”, recuerda la diseñadora gráfica graduada en la Universidad del Zulia, con especialización en sistemas de impresión y manejo del color.

Pero, con el apoyo de su familia y las ganas de avanzar en uno de los tantos túneles que impone la migración forzada Caraballo se recompuso. Ella es la mente brillante, el trazo y el talento de Geeks Estudio, casa venezolana dedicada al diseño de interiores.

Para ese rinconcito venezolano que necesitas tener en casa”, se lee en su cuenta de Instagram @geeksestudio , una empresa de 14 años. “La cuenta tiene 10 años y es un especio maravilloso por el cual me puedo conectar con otras personas que sienten el mismo amor que yo por Venezuela”, detalla Caraballo, de 36 años.

“Al llegar a Chile la abandoné, solo la retomaba cuando lograba encontrar un lugar donde encontrarme con la gente. Al inicio de la pandemia dejé de usarla y fue solo gracias a la petición de la gente para que la reactivara para el Día de las Madres que volvió con todo y no he parado”, explica. Y ojalá no pare nunca porque es un espacio genial.

Desde noviembre, Geeks Estudio cuenta con su propia tienda en Barrio Italia y para Caraballo resulta maravilloso volver a ver a su emprendimiento tal y como merecía estar, tal y como era allá en Maracaibo, en sus propias palabras.

Aparte, María Elisa se desempeña como Brand manager y Community manager dentro del nicho gastronómico venezolano en Santiago. Aquellos momentos de agobio quedaron atrás y eso se debe en parte al respaldo y la empatía que logró con los chilenos que la rodean en su espacio laboral y personal. “Dios me los hizo a todos llenos de mucho amor, todos son mis amigos, todos me han tendido la mano, de todos he aprendido algo”, afirma.

Para esta talentosísima venezolana la gran mayoría de sus coterráneos en el mundo, son personas trabajadoras. “La minoría igual que la minoría de todas las nacionalidades no representa lo que somos, así como los alemanes no son nazi, los chilenos no son estafadores, los colombianos no son contrabandistas y un sin fin de estereotipos que hemos decidido colocarle a cada nacionalidad”, reflexiona.

María Elisa si percibe de los venezolanos que siempre quieren más, siempre van por más.

Dice que Chile como sociedad le encanta por su permanente levantamiento de voz ante la injusticia. “Lo que no me gusta es que siempre están peleando”.

A sus connacionales, para finalizar, le envía el siguiente mensaje: “Tú tienes el poder de ser lo que te dé la gana. Haz que eso que puedes llegar a ser sea un orgullo para todos”.