La reacción de Cristina Fernández ante su condena: "No voy a ser candidata a nada"

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa", dijo la expresidenta argentina