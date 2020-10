La poeta Louise Glück gana el Premio Nobel de Literatura

El premio Nobel de Literatura fue concedido a la estadounidense Louise Glück “por su inconfundible voz poética que con una belleza austera hace universal la existencia individual”, comunicó la Academia Sueca esta mañana.

El Nobel de Literatura corona una obra que comenzó en los años 60. Glück, de 77 años, nació en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island.

La escritora ha recibido numerosos premios, entre los que se destacan el Pulitzer 1993 por Iris salvaje, el National Book Critics Circle Award por The Triumph of Achilles, el Academy of American Poet’s Prize por Firstborn, la Medalla al Mérito MIT, además de varias becas de las fundaciones Guggenheim y Rockefeller. Actualmente ocupa la cátedra de Literatura en la Universidad de Yale.

Las mujeres, este año, lideraban las apuestas para ganar el Nobel.

La escritora francesa Maryse Condé (Guadalupe, 1937) estaba de primera en las listas. Condé es conocida por Segu (1984-1985), una novela en la que aborda la esclavitud en Mali en el siglo XIX. Ganó el Nobel “alternativo”.

Ludmila Ulitskaya (Bashkortostán, 1943) también estaba en la lista Condé. La escritora rusa es autora de novelas de corte feminista como El caso de Kukotski o Medea y sus hijos, aunque también se ha hecho un hueco en el panorama cinematográfico internacional gracias a firmar los guiones de Hermanas Liberty (1990) y Una mujer para todos (1991).