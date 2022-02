La ONU votará el domingo convocar a una Asamblea General especial sobre Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para votar la convocatoria de una sesión especial de la Asamblea General sobre Ucrania, después de que este viernes Rusia vetase una resolución propuesta por Estados Unidos y sus aliados para condenar la invasión.

La reunión del Consejo tendrá lugar mañana a partir de las 15.00 horas de Nueva York (20.00 GMT), informó la propia organización.

Según fuentes diplomáticas, en ella se votará un texto impulsado por EE. UU. y Albania para convocar una muy poco habitual sesión especial de la Asamblea, el órgano donde se sientan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.

La petición de esa reunión no puede ser bloqueada por Moscú, por lo que se espera que salga adelante y que la Asamblea se reúna a partir del lunes para discutir la crisis ucraniana y, eventualmente, votar una resolución sobre la guerra, apuntaron esas fuentes.

El movimiento llega en respuesta al veto por parte de Rusia de una resolución en el Consejo de Seguridad propuesta por Washington y sus aliados, con el respaldo de decenas de países, que deploraba la invasión de Ucrania y exigía la retirada de las tropas rusas.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ya había avanzado el viernes su intención de acudir a la Asamblea General para poder aprobar una condena de la intervención de Rusia en el país vecino.

A priori, la Asamblea General puede adoptar un texto similar al que no se pudo aprobar el viernes en el Consejo de Seguridad -dado que allí no hay poder de veto-, aunque las resoluciones de este órgano no son vinculantes y tienen menos peso que las del Consejo.

Sin embargo, el texto sería un importante mensaje para Rusia y dejaría clara la amplia oposición a la invasión entre los países de la ONU.

Tanto el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, como el presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, anunciaron hoy que han decidido cancelar los viajes que tenían previstos para la próxima semana y permanecer en Nueva York ante los últimos acontecimientos.