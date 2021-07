La OEA posterga su sesión extraordinaria sobre la situación en Cuba

La Organización de Estados Americanos (OEA) postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente convocada para este miércoles para abordar la situación en Cuba, después de las protestas del pasado 11 de julio.

En una carta enviada a las misiones permanentes acreditadas ante el organismo con sede en Washington, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, informó del aplazamiento de la reunión, ante “los planteos al respecto por parte de algunos países”, que no identificó.

Abdala, quien es representante permanente de Uruguay, consideró que “lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones” y advirtió que “el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas”.

“No asumir este presente no parece pertinente. Lo diligente es actuar rápido”, agregó el funcionario, para quien “no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo”.