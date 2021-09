La industria del cannabis medicinal toma fuerza en Colombia con nuevas normas

La nueva reglamentación sobre el cannabis medicinal en Colombia dinamiza la industria y permite grandes rendimientos económicos, además del crecimiento de este negocio, afirmaron este jueves expertos que participan en un foro sobre el tema en Cartagena de Indias.

Efraín Armando López, consultor en temas regulatorios de cannabis medicinal, explicó a Efe durante la ExpoCannaBiz Business Conference que así “se reduce la cadena productiva, se bajan los costos de producción y se permite la exportación de la flor”.

El pasado 23 de julio, el presidente Iván Duque firmó un decreto que autoriza la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales para brindar más incentivos a la industria farmacéutica en el país y garantizar el acceso de medicamentos derivados de la planta.

Según López, esto creará en el país “ingresos en el corto y mediano plazo” y permitirá que Colombia entre “a jugar un papel preponderante en el mercado internacional”.

El presidente de ExpoCannabiz, Julián Andrés Tovar, aunque aplaude los avances en la regulación de la industria del cannabis en Colombia, dice que se necesita “más apoyo del Gobierno”.

“Lastimosamente no hemos tenido ese apoyo jovial del Gobierno para poder sacar adelante la industria del cannabis”, afirma y agregó que no sabe si es que hay “un desinterés del Gobierno actual o si es que no han visto realmente lo importante de la industria”.