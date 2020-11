La Cumbre del G20 se compromete con la vacuna del Covid-19 y el cambio climático

Aunque al cierre de la reunión los líderes del G20 prometieron apoyar “plenamente” los esfuerzos para que la vacuna contra el Covid-19 llegue equitativamente a todos los países del mundo, no llegaron a compromisos financieros puntuales. Durante la cumbre, también se discutió sobre el Acuerdo de París, con China insistiendo en que las potencias económicas deben liderar la batalla ambiental y Estados Unidos defendiendo su decisión de retirarse del pacto climático.

La Cumbre del G20 terminó este domingo 22 de noviembre con una promesa: no escatimar esfuerzos para garantizar el “acceso asequible y equitativo para todas las personas” a la vacuna del Covid-19.

“Nos comprometemos a abordar las restantes necesidades financieras mundiales, a acoger con satisfacción los esfuerzos realizados por bancos multilaterales de desarrollo para fortalecer el apoyo financiero para el acceso de los países a las herramientas Covid-19, en línea con los esfuerzos multilaterales existentes, y alentarlos a hacer más. Reconocemos el papel de la inmunización extensiva como un bien público mundial”, aseguraron conjuntamente los líderes mundiales en la declaración del cierre de la cumbre, organizada por Arabia Saudita.

