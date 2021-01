La Comisión Europea endurece las recomendaciones para viajar a la UE

La Comisión Europea (CE) ha propuesto endurecer las medidas sanitarias para viajar a los países de la UE y entre los Estados europeos y recomendado evitar los viajes no esenciales, anunció este lunes la jefa de la entidad, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter.

“La situación en Europa con las nuevas cepas [del coronavirus] nos ha llevado a tomar decisiones difíciles pero necesarias. Necesitamos mantenernos seguros y abstenernos de los viajes no esenciales”, señaló Von der Leyen, quien hizo hincapié en que el endurecimiento de las medidas es necesario para evitar los cierres de fronteras y mantener el flujo del mercado común. Mientras, el comisario europeo de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Didier Reynders, subrayó que “lo que necesitamos ahora es aún más coordinación y un esfuerzo europeo conjunto para desalentar los viajes no esenciales. Los cierres fronterizos no ayudarán, las medidas comunes sí lo harán”.

La propuesta de la Comisión Europea implica la actualización del código de colores acordado para el mapeo de las áreas afectadas y la aplicación de medidas más estrictas a los viajeros provenientes de las zonas de mayor riesgo. Además de los existentes colores ‘verde’, ‘naranja’, ‘rojo’ y ‘gris’, se propone añadir un ‘rojo oscuro’ para indicar las zonas en las que el virus circula a niveles muy elevados (con tasas de notificación a 14 días superiores a 500 por 100.000 habitantes).

A las personas que viajen desde una zona en ‘rojo oscuro’ a los Estados miembros, se les exigiría someterse a una prueba de coronavirus y a la cuarentena recomendada por el Comité de Seguridad Sanitaria. Al mismo tiempo, la medida haría a los países europeos realizar un mayor uso de las pruebas previas también para los viajeros provenientes de áreas mapeadas como ‘naranja’, ‘rojo’ o ‘gris’. Asimismo, las personas que regresan a su país de residencia deberían realizar una prueba tras su llegada, propone el documento.