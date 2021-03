La Casa Blanca asegura que Maduro “guarda el diésel para el Ejército y Cuba”

El director de asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro privilegia suministrar combustible a Cuba y a la Fuerza Armada, mientras el pueblo venezolano sufre.

El alto funcionario estadounidense recordó que existen licencias que permiten a Venezuela acceder a alimentos y medicinas a pesar de las sanciones, que reiteró no tienen previsto levantar por los momentos.

“ Me malinterpretan cuando piensan que cuando (digo que) estamos revisando las sanciones es porque estamos apurados para levantarlas . Cuando hay cualquier cambio de Administración, tenemos que estudiar las sanciones”, explicó.

Aseguró que el criterio del equipo del presidente Joe Biden es que las sanciones deben presionar al gobierno y a los fondos ilícitos que reciben, pero no para afectar a los venezolanos.

“Nosotros no estamos aquí para promover el sufrimiento del pueblo venezolano con el fin de un estallido social. Es enfocar la presión de una forma eficaz. ¿Eso quiere decir que Biden va a levantar sanciones? Bueno, no. Vamos a asegurar que las sanciones sean eficaces y multilaterales para que tengan el fin que buscamos. Pero las sanciones no son una estrategia, son una táctica que debe formar parte de una estrategia mucho más amplia”, insistió.