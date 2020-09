Kozak: Maduro, Padrino y Reverol serán excluidos del gobierno de transición

Michael Kozak, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseveró que los integrantes del régimen de Nicolás Maduro serán excluidos del gobierno de transición de Venezuela.

“Maduro, sus ministros de Defensa e Interior estuvieron al tanto, dieron órdenes y coordinaron el asesinato sistemático de miles de venezolanos. Estos criminales se excluirán del gobierno de transición. Quienes colaboren o cooperen con ellos enfrentarán consecuencias”, tuiteó el representante norteamericano, reseñó El Nacional.

Kozak hizo referencia al informe de la misión de la ONU publicado el 16 de septiembre. Dicho documento demuestra años de sistemáticas violaciones de derechos humanos planificadas y ejecutadas por las autoridades del régimen venezolano. “Incluidos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura de activistas pacíficos y militares que intentan hacer su trabajo profesionalmente”, señaló.

Maduro, his Ministers of Defense and Interior were aware, gave orders, and coordinated the systematic killing of thousands of Venezuelans.

These criminals will be excluded from the transitional government.

Those who collaborate or cooperate with them will face consequences.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 26, 2020