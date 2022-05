Kiev pide ayuda a ONU y Cruz Roja para facilitar la salida de heridos en Azovstal

La defensora del pueblo ucraniano, Liudmyla Denisova, pidió este miércoles a la ONU y a la Cruz Roja que intervengan para facilitar la evacuación de los soldados heridos que resisten en la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol.

Según explicó, "con heridas abiertas, sin la medicación necesaria, en condiciones insalubres y en condiciones inhumanas se encuentran heridos y mutilados (...) los defensores de Mariúpol, militares de la Guardia Nacional de Azov".

Subrayó que los soldados ucranianos de la ciudad "están haciendo esfuerzos inhumanos cada minuto para defender el último puesto avanzado y no dudaron en sacrificarse para salvar a Ucrania y al mundo. Ahora el mundo debe salvarlos".

La invasión rusa de Ucrania causó una gran catástrofe humanitaria en Mariúpol. La ciudad a orillas del mar de Azov se quedó sin suministro de energía, agua y gas.

Según su alcalde, Vadym Boichenko, hasta 20.000 civiles habían muerto en la ciudad desde el comienzo de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero. Más de 100.000 civiles siguen atrapados en la urbe, prácticamente tomada por los rusos.

Las tropas rusas han destruido por completo 101 hospitales en Ucrania y han dañado o capturado casi doscientas ambulancias en todo el país desde que comenzó la invasión, denunció este miércoles el Ministerio de Salud de Ucrania en su página de Facebook.

"Durante 77 días seguidos (de invasión), los terroristas rusos han estado bombardeando barrios residenciales y objetivos civiles", señaló el Ministerio de Salud en su nota.

Agregó que "los proyectiles y misiles disparados por los ocupantes alcanzaron a 600 instituciones médicas ucranianas. Unos 101 hospitales fueron completamente destruidos y ya no pueden ser rehabilitados".

El ejército ruso también destruyó 450 farmacias en todo el país, recordó el Ministerio.

"Detrás de cada una de estas cifras está la vida de un ucraniano, la vida de alguien que no llegó a tiempo al hospital, o de alguien que no tenía a dónde ir, o de alguien a quien los militares rusos no le permitieron entrar", subrayó en su mensaje.