Justicia rusa reafirma sentencia de cárcel para Navalny, tras rechazar su apelación

Apelación fallida para Alexéi Navalny. Este sábado la justicia moscovita confirmó la sentencia que lo mantendrá en prisión, donde permanece desde hace 18 días por “incumplir” su libertad condicional, por una pena suspendida del 2014.

De este modo, el opositor ruso pierde en una vista que juzgó de “decisión políticamente motivada para encarcelarlo”, mientras el Tribunal de Moscú reafirma la condena dictada por el tribunal distrital de Babushkinski, el pasado 2 de febrero.

Solo en la duración es que Navalny ha obtenido un pequeño alivio. Según agencias como AP y Reuters, y de acuerdo a un periodista de AFP presente en la audiencia, el juez Dmitri Balachov redujo de seis semanas su pena de dos años y ocho meses, que originalmente era de 3,5 años, pero a la que igual se descontó el tiempo vivido bajo arresto domiciliario.

Así, el abogado y militante anticorrupción de 44 años, originario de Butyn, tendrá que expiar un poco más de dos años y medio de cárcel, aún cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitó esta misma semana su puesta en libertad alegando posibles riesgos sobre su vida, en el marco de un proceso judicial que ya en 2014 consideró “arbitrario”, reseñó France 24.

Rebajaron un mes y medio la sentencia, algo es algo. ¡Genial!”, expresó Navalny de manera sarcástica al medio digital ruso Meduza, en una actitud que mantuvo durante toda la audiencia, desde una especie de pecera de cristal.

“¿Por qué estamos aquí?”

Esta comenzó con el crítico del Kremlin cuestionando su ubicación en la sede del Tribunal de la ciudad de Moscú, y no en el tribunal distrital de Babushkinski. A lo que el magistrado respondió que el traslado favorece sus intereses como acusado y evita desplazamientos de sus abogados que comparecerán otra vez esta jornada para escuchar la otra sentencia que sigue al opositor (la de supuestamente “degradar la dignidad” de un veterano de guerra de 95 años que apareció en un video promocional que Navalny habría descrito de “vergüenza nacional”).

Sería mejor que me dejaran en libertad. Hay una resolución al respecto del TEDH“, defendió el opositor, en alusión a los países europeos que lo apoyan y exigen su liberación. Moscú rechaza por completo esta salida, a sabiendas de que tiene a las naciones occidentales en su contra.

Estas, que amenazan a Rusia con sanciones, también respaldaron en agosto a Alexéi Navalny cuando precisamente un día 20 de ese mes fue envenenado en Siberia por un agente nervioso.

“No quiero presumir mucho, pero el mundo entero sabía dónde estaba. Una vez me recuperé, compré un billete de avión y volví a casa”, arguyó Navalny, relatando que el año pasado no pudo presentarse al servicio penitenciario de Moscú porque estaba recuperándose en Alemania y que por ello no es culpable de violaciones a la libertad condicional, como dictaminó un tribunal anterior.

Porque para Navalny todo se trata de una invención del Kremlin para hacerlo callar –acusa al Gobierno de ordenar su intento de asesinato–, e igual opina uno de sus colaboradores, Ivan Jdanov. “Se han puesto sus trajes, han tomado los mazos, han puesto a Navalny en una caja de cristal y hacen creer que eso es hacer justicia”, expresó en YouTube Jdanov.