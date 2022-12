Juez sugiere que el Departamento de Estado decida sobre inmunidad de Alex Saab

El juez federal de Miami Robert N. Scola, quien preside el juicio contra el empresario colombiano Alex Saab para determinar si tenía o no inmunidad diplomática otorgada por Venezuela al momento de su arresto en Cabo Verde en junio de 2020, sugirió durante la audiencia de este martes 20 de diciembre que debe ser el Departamento de Estado de Estados Unidos el que rija sobre esa materia.

Sin embargo, el juez emitirá su sentencia a finales de año.

Scola recalcó que Washington no reconoce a la administración de Nicolás Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela y, de acuerdo al periodista de Associated Press Joshua Goodman, presionó a los abogados de Saab para que argumentaran el por qué se debe dar el reconocimiento diplomático al barranquillero.

Según Goodman, quien elaboró un pequeño hilo en Twitter sobre esta audiencia, dijo que, si bien el juez no ha dictado sentencia aún, comparó la situación de Alex Saab con una situación hipotética en la que un "auto reconocido" Donald Trump, que no aceptó su derrota electoral en 2020, empezara a emitir pasaportes diplomáticos.

En ese sentido, fue que manifestó que el Departamento de Estado debería ser quien decida al final si el colombiano tiene o no estatus diplomático.

Uno de los siete abogados que defiende a Alex Saab argumentó que EEUU debe respetar su «inmunidad en tránsito» porque el empresario viajaba de Caracas a Irán y que nunca hubo intención alguna del colombiano en pisar Estados Unidos.

Last day in Alex Saab hearing and Judge Scola is pressing his attorneys on why he should afford the Colombian-born businessman diplomatic recognition “We don’t recognize the Maduro regime as the legitimate government of Venezuela," Scola says. — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 20, 2022

Scola hasn't ruled. But he likened Saab's claims of immunity to a hypothetical situation whereby a 'self-recognized' Trump -- who doesn't accept 2020 loss -- were to issue dip passports. He suggested the ultimate arbiter is @StateDept, which doesn't recognize Maduro. — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 20, 2022

Saab's attorneys argue the U.S. must respect his "in transit immunity" because he was traveling directly from Caracas to Iran--and never intended to set foot in the U.S. “It’s as if you were to kidnap someone, bring them to your home and then charge them with trespassing." — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 20, 2022

Alex Saab fue extraditrado el 16 de octubre de 2021 a Miami (EEUU) desde Cabo Verde, luego de que sus abogados agotasen sin éxito todas las instancias judicilaes para evitarlo.

Las últimas dos audiencias, celebradas la semana pasada, estuvieron dedicadas a que la defensa y la fiscalía presentasen a testigos y pruebas para sustentar sus respectivas tesis.

El pasado 16 de diciembre Camila Fabri, esposa de Saab e integrante de la delegación oficialista que dialoga en México, agradeció en un acto oficialista a los venezolanos por su respaldo en pro de la liberación de su esposo, así como a los líderes del oficialismo.

Agregó que en la audiencia probatoria de su inmunidad, los abogados que defienden al empresario de origen colombiano que se "destrozó la locura" que intentaron imponer desde la Fiscalía.