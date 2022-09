Juez en EE. UU. aceptará "testigos sorpresa" de Alex Saab, hablarán por Zoom

El juez federal en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, Robert N. Scola, aceptó este miércoles 21 de septiembre que la defensa del empresario colombiano Alex Saab, quien está preso en Estados Unidos (EEUU) desde el 16 de octubre de 2021, presente a dos testigos a través de Zoom; un hecho que los representantes de la Fiscalía se negaban a aceptar.

La Fiscalía de EE. UU. argumentaba que esos dos testigos no figuran en la lista que Saab dijo en un principio que podían declarar. Además, indica que no se tiene información desde dónde estarán testificando esas personas, quiénes van a estar presentes en su transmisión para que se garantice que no es forzosa, reseñó Tal Cual.

Sin embargo, el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, publicó este cambio en el tribunal y refiere que los testigos de Alex Saab que va a presentar podrán "refrendar" que tenía estatus diplomático cuando fue arrestado. Estas personas van a hablar en la embajada de un tercer país en Venezuela, de la que no ofreció más detalles.

NEW: Federal judge in Miami will allow Zoom testimony for Alex Saab at evidentiary hearing.

Saab says the unnamed witnesses will back his claim that he’s a Venezuelan diplomat entitled to immunity.

Testimony will take place at a third country embassy in Venezuela.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 21, 2022