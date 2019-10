Jóvenes chilenos, protagonistas de las protestas pero lejos de las urnas

Miles de jóvenes entonan cánticos y frases de protesta en las manifestaciones que inundan las calles de Chile: están al frente de la mayor explosión social en décadas, pero esto contrasta con su escaso protagonismo en las urnas.

En las últimas votaciones, los jóvenes chilenos decidieron mayoritariamente restarse. Según el Servicio Electoral de Chile, solo un 36,04% de las personas entre 20 y 24 años acudieron a las urnas en la pasada elección (2017) en la que resultó electo, por segunda vez, el derechista Sebastián Piñera, actual foco de la rabia popular.

La verdad es que no me siento representado por alguna de las persona que postularon a la presidencia y no estoy de acuerdo con el sistema que estamos llevando, entonces tampoco votaría así”, dijo a la AFP Héctor, un estudiante de ilustración de 25 años, que asiste a una universidad privada.