José Guerra desmintió a Pompeo sobre recursos entregados a Venezuela para crisis humanitaria

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional electo en 2015, desmintió el lunes a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, sobre la cantidad de recursos que ese país ha destinado para atender la crisis humanitaria en Venezuela.

El jefe saliente de la diplomacia estadounidense señaló el 15 de enero que el gobierno de Donald Trump proveyó más de 1 millardo de dólares para la asistencia humanitaria.

En esa cantidad, agregó, estaba incluida en comida y cualquier otra ayuda urgente en la crisis regional causada por la migración de venezolanos, reseñó El Nacional.

“No hubo esa cantidad. No la hubo. Creo que esa cifra no es correcta. Porque él habló de ayuda a los migrantes, de apoyo a sectores como la educación, como la salud”, dijo el economista en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas.

Guerra aseguró que no ha manejado ni un céntimo de los recursos enviados para los venezolanos. Agregó que, en cambio, ha habido críticas por el presunto manejo irregular de fondos, como habría ocurrido con el concierto Venezuela Aid Live, que se desarrolló el 23 de enero de 2019 en Cúcuta.

“Esa plata no es de nosotros, es de Venezuela”, subrayó.

When Venezuelans fled Maduro's criminal gangs, we were there, providing more than $1 billion in humanitarian assistance, including food, medicine and other urgent aid to this regional crisis. Because that's what America does. pic.twitter.com/skIZb65uZ0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 15, 2021