Jorge Arreaza acusó a Canadá de subordinarse a las políticas y sanciones de EE. UU.

Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, criticó al gobierno de Canadá por anunciar que mantendrá su reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en el 2015, en rechazo al proceso parlamentario que el chavismo desarrolló el pasado 6 de diciembre.

Arreaza acusó al gobierno canadiense de no respetar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas ni la soberanía de Venezuela, reseñó El Nacional.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, reiteró el lunes que su país, además, seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República.

“Canadá siempre estará con Venezuela en su lucha por restaurar la democracia”, agregó Champagne.

La Asamblea Nacional de Juan Guaidó se instalará este martes luego de que el 26 de diciembre un grupo de parlamentarios aprobó la reforma del Estatuto de la Transición, que daría piso constitucional a la continuidad del Poder Legislativo escogido hace cinco años.

As the Dec 6 elections were neither free nor fair, 🇨🇦 will continue to recognize the National Assembly, democratically elected in 2015, as #Venezuela's legitimate legislature & its president as 🇻🇪’s Interim President. pic.twitter.com/hU9tDWGd9n

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 4, 2021