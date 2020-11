Joe Biden gana en Arizona

El presidente electo Joe Biden se adjudicó el jueves una victoria electoral en el estado de Arizona, aunque el proceso de transición hacia su Administración sigue sumido en un estancamiento político, ya que el presidente Donald Trump se niega a aceptar la derrota.

Edison Research había proyectado que el candidato demócrata ganaría Arizona después de más de una semana de recuento de papeletas. Biden se convierte así en el segundo candidato presidencial demócrata en siete décadas en ganar en un estado tradicionalmente republicano, señaló Reuters.

El triunfo de Biden en Arizona le da al demócrata un total de 290 votos del Colegio Electoral, que es el que determina el ganador, por encima de los 270 necesarios para reclamar la victoria. Biden también sigue a la cabeza en el voto popular por más de 5,3 millones de votos, o 3,4 puntos porcentuales.

Con sólo unos pocos estados todavía en proceso de recuento, la matemática electoral es desalentadora para Trump, que ha afirmado sin pruebas que en las elecciones se produjo un fraude generalizado.

Para borrar la ventaja de Biden, el candidato republicano tendría que superar la ventaja del demócrata en al menos tres de los estados bisagra o pendulares.

El equipo de campaña de Trump ha presentado demandas en las que se impugnan los recuentos de papeletas en numerosos estados, aunque algunas ya han sido desestimados por los jueces. Expertos legales han dicho que los litigios tienen pocas posibilidades de alterar el resultado, y los responsables electorales estatales han dicho que no ven ninguna evidencia de graves irregularidades o fraude.

China felicita a Biden por su victoria

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo este viernes que felicitaba al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, por su victoria en las elecciones del 3 de noviembre, pese a que el republicano Donald Trump aún no ha reconocido la derrota, dijo Reuters.

“Respetamos la elección del pueblo americano. Felicitamos al Sr. Biden y a la Sra. Harris”, dijo el portavoz del Ministerio, Wang Wenbin, en una reunión informativa diaria.

“Entendemos que los resultados de las elecciones de EEUU se determinarán de acuerdo con las leyes y procedimientos del país”, añadió.

Autoridades electorales de EEUU no encuentran evidencia de alteración de votos

Autoridades electorales de Estados Unidos dijeron el jueves 12 de noviembre en una declaración conjunta, más de una semana después de las elecciones presidenciales, que “no hay evidencia” de votos perdidos o cambiados, ni de sistemas de votación alterados.

Los funcionarios, responsables de la seguridad electoral en todo el país, rechazaron las afirmaciones hechas por el presidente Donald Trump y los republicanos de que su derrota ante el demócrata Joe Biden se debe a un fraude y a papeletas perdidas, señaló DW.

“La elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos», dijeron en un comunicado. «No hay evidencia de que algún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido alterado de alguna manera”, indicaron.

«Si bien sabemos que hay muchas afirmaciones infundadas e instancias de desinformación sobre nuestro proceso electoral, podemos asegurarles que tenemos la mayor confianza en la seguridad e integridad de los comicios, y ustedes también deberían tenerla», añadieron.

La declaración fue emitida por el Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral, un grupo público-privado que opera bajo la órbita del organismo principal de seguridad electoral federal, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).

El texto fue firmado por los jefes de la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales y la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, que son los funcionarios a cargo de las elecciones a nivel estatal, y por el presidente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.

Trump lanza afirmación en Twitter

El comunicado fue emitido horas después de que Trump retuiteó una afirmación infundada sobre un fabricante de máquinas de votación que “eliminó” 2,7 millones de votos que eran para él en todo el país y asignó a Biden cientos de miles de votos que eran para él en Pensilvania y otros estados.

Esa fue la última de una serie de afirmaciones falsas que Trump y los republicanos han hecho para rechazar la victoria de Biden. La compañía, Dominion Voting Systems, y el Departamento de Estado de Pensilvania negaron rotundamente lo dicho por Trump.

Máxima autoridad electoral de Georgia anuncia recuento manual de votos

El principal funcionario electoral de Georgia, el Secretario de Estado local Brad Raffensperger, del partido Republicano, dijo este miércoles 11 de noviembre que en ese estado se realizará un recuento de todos los votos en papel emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, debido a lo ajustado del resultado.

“Matemáticamente, en realidad hay que hacer un recuento completo de todos los datos mano a mano porque el margen es muy estrecho”, dijo Raffensperger, en una conferencia de prensa. “Queremos comenzar esto antes de que termine la semana”, reseñó Reuters.

La agencia AP, explicó que el presidente electo Joe Biden supera al presidente Donald Trump por unos 14.000 votos de los casi 5 millones de votos contados en ese estado. Casi todos los votos han sido contados, aunque los condados tienen hasta el viernes para certificar sus resultados, según las disposiciones locales.

Después de que los resultados del recuento manual sean certificados, la campaña perdedora puede entonces solicitar otro recuento, que se realizará a máquina, dijo Raffensperger.

No existe una ley de recuento obligatorio en Georgia, pero la ley estatal ofrece esa opción a un candidato que va a la zaga si el margen es inferior a 0,5 puntos porcentuales. La ventaja de Biden se situó en 0,28 puntos porcentuales a partir de este miércoles por la mañana.

Históricamente, los recuentos han modificado los resultados en hasta cientos de votos, pero la diferencia de 14 mil votos parece demasiado grande como para cambiar al ganador en un proceso así.

Por otro lado, el presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, se anotó finalmente este miércoles los tres votos en el Colegio Electoral que otorga el estado de Alaska, donde los republicanos también ganaron su batalla por el Senado y quedaron a un paso de conseguir la mayoría en esa Cámara.

La victoria de Trump en Alaska no cambia el panorama en el Colegio Electoral, que ha convertido ya en presidente electo al candidato demócrata, Joe Biden, debido a su ventaja considerable en un número suficiente de estados clave.

Después de más de una semana de conteo de votos en ese remoto estado del noroeste de EEUU, y con el 75 % escrutado, las cadenas de televisión NBC, ABC y CNN pronosticaron este miércoles que Trump se impondrá en el territorio.

Eso eleva a 217 el número de delegados que tiene asegurados Trump en el Colegio Electoral, muy lejos del mínimo de 270 que se necesitan para ganar las elecciones, mientras que Biden ya superó esa barrera y acumula 290.

Aún quedan por decidir Carolina del Norte, Georgia y, según algunos medios, también Arizona, aunque otros ya han proyectado que Biden se llevará ese estado.

Republicanos quedan a un escaño de la mayoría en el Senado

El escaño adicional en el Senado de Estados Unidos que retuvo el Partido Republicano el miércoles, con la victoria en Alaska, coloca al partido a un lugar de la mayoría en la cámara alta del Congreso.

Dan Sullivan fue reelegido fácilmente, con más del 57% de los votos, según las proyecciones de las cadenas de televisión CNN y NBC. Su victoria confirma el buen desempeño del Partido Republicano en las elecciones al Congreso, que se celebraron el 3 de noviembre al mismo tiempo que las presidenciales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

Con este triunfo, los republicanos acumulan 50 escaños contra 48 de los demócratas en esta cámara de 100 bancas. Aún quedan dos lugares que se disputarán en una doble elección parcial el 5 de enero en el conservador estado de Georgia.

Alarma en el Pentágono por lo que consideran “acciones dictatoriales” de Trump

En el Pentágono hay alarma por lo que consideran «acciones dictatoriales» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según le declaró a CNN un funcionario de Defensa que agregó: “Esto da miedo, es muy inquietante”.

Las declaraciones surgen, después de que un Trump empeñado en negar la derrota, introdujera una batería de demandas electorales por supuestos fraudes en los resultados de las pasadas elecciones del 3 de noviembre y despidiera intempestivamente al secretario de Defensa, Mark Esper.

Al funcionario lo acompañaron otros tres altos cargos del Pentágono que fueron despedidos o renunciaron. Entre ellos se encuentra el principal funcionario de políticas del departamento, James Anderson, quien dejó el puesto y está siendo reemplazado por el general de brigada retirado Anthony Tata, cuya nominación para el cargo fracasó después de que KFile de CNN informara sobre sus numerosos comentarios islamófobos y ofensivos en el pasado.

Según le revelaron al equipo de CNN en el Pentágono, los despidos podrían estar motivados por el rechazo de Esper y su equipo a una retirada de Afganistán que se realizaría antes de que se cumplieran las condiciones requeridas en el terreno, y otros problemas de seguridad pendientes.

Joe Biden dice que desconocimiento de Trump no frenará transición

El presidente electo de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, afirmó que en ese país ya comenzó la transición presidencial y que aunque el gobierno saliente de Donald Trump no reconozca su victoria no cambiará nada porque no hay evidencia de fraude electoral-

En rueda de prensa, Biden se refirió a las denuncias de fraude electoral que ha hecho el actual jefe de la administración norteamericana Donald Trump. Al respecto, tildó los señalamientos del mandatario de vergonzoso. A su juicio, esto no ayudará al legado del gobierno.

“Hay un solo presidente a la vez, y él va a ser presidente hasta el 20 de enero. No veo necesario una acción legal, no hay evidencia alguna”, dijo este 10 de noviembre.

Enfatizó que líderes extranjeros tienen la esperanza que las instituciones de EEUU vuelvan a ser vistas como sólidas.

Más temprano el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseveró que habrá una «transición tranquila» al “segundo mandato” de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

Biden sobre el Obama Care

El presidente electo de EEUU reiteró que una vez asuma el cargo como mandatario de ese país en enero del 2021 trabajará para mantener el seguro médico a bajo costo para todos los estadounidenses y así aliviar la carga a las familias más necesitadas de la nación.

En rueda de prensa, manifestó que la administración saliente quiere acabar con toda la ley de Atención Sanitaria Asequible que aprobó la Administración anterior. Prometió luchar por mantener el seguro médico a bajo costo como si peleara por el de su propia familia.

“Vamos a luchar por la cobertura médica de sus familias. No los vamos a abandonar, esa es la promesa. La ley de cuidado médico se estableció para poner fin a la falta de humanidad. Que en el peor momento, las familias se pueden concentrar, no en el dinero, sino en lo que realmente es importante”, dijo.

Joe Biden detalló que una encuesta determinó que los estadounidenses quieren mantener la Ley de Cuidado de Salud Asequible, por un margen de 58% a 36%.