Joe Biden buscará la reelección en 2024

Joe Biden buscará extender su estadía en la Casa Blanca por cuatro años más. Después de semanas de rumores, el jefe de Estado finalmente confirmó que será candidato para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2024. Y lo hará nuevamente de la mano de su vicepresidenta, Kamala Harris.

“Este no es un momento para ser complaciente (…) Por eso me postulo para la reelección”, aseguró el mandatario en un video de tres minutos, en el que pidió a los ciudadanos darle más tiempo para culminar los proyectos que comenzó cuando asumió el cargo, el 20 de enero de 2021.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023