Jeanine Áñez está “totalmente sedada” y no recuerda qué pasó, según su hija

Carolina Ribera, la hija de la expresidenta Jeanine Áñez, se refirió al cuadro de salud de su madre, quien intentó suicidarse durante la madrugada del sábado, y aseguró que está muy afectada y sedada.

“Está muy delicada, totalmente dopada y sedada, mi madre no se acuerda lo que pasó”, dijo la joven en una entrevista con Unitel sobre Áñez. La exmandataria interina, quien está siendo asistida en el penal, presenta cuadro de depresión severa además de crisis nerviosa tras el incidente.

El lunes, dos días después de que Áñez se haya autolesionado, le permitieron a un familiar acompañarla dentro del penal. Su hija advirtió que aún no le han entregado a sus familiares el historial médico con los resultados de los estudios, reseñó La Nación.

Hasta ahora no me dan un informe médico, su historial clínico, no me informan nada. No dejan que personas de la oposición la vean, no sé qué tipo de medicamentos le dieron, ni que tratamiento le están haciendo. Ella ya tiene comprometido también el corazón”, dijo Ribera en la revista.