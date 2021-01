James Story: EE. UU. mantiene control total del dinero destinado a ayudar a Venezuela

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que las sanciones aplicadas contra Venezuela pueden levantarse si se negocian elecciones libres y verificables, por lo que “la pelota está en la cancha de Maduro”.

Las sanciones están para obligar a un cambio de actitud del régimen contra su propio pueblo. Siempre hemos dicho que esos problemas de la economía no vienen por las sanciones y que estamos dispuestos a levantarlas si hay un camino de elecciones. Me imagino que podremos utilizar esta palanca en la nueva administración”, dijo el diplomático.

En conversación con El Tiempo, señaló que las negociaciones y los diálogos deberían ser entre Nicolás Maduro y las fuerzas democráticas en el país, representadas por la Asamblea Nacional legítima y el presidente interino Juan Guaidó.

Consultado sobre si Estados Unidos ha hecho una contraloría de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela o si hay esfuerzos en común entre el gobierno estadounidense y el interino para saber cuánto dinero ha llegado, Story aseguró que “no hemos dado dinero a ningún político”.

No estamos trabajando con los partidos políticos, sino con grupos fuera y dentro de Venezuela dándoles servicios. Los Estados Unidos saben dónde está cada centavo. No hay maletines de dinero. Pero sí hay un grupo que ha robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela, acaban de encontrar millones de dólares en cuentas suizas, y ustedes pueden ver los carros que tienen los enchufados, las casas que tienen. Entonces ¿quién está robando el dinero de quién?”, expresó.

Reiteró que Estados Unidos mantiene el control total del dinero que utilizan para apoyar a Venezuela y aclaró que la gran mayoría de esos recursos van para los 6 millones de venezolanos que están fuera del país.

Respecto a los recursos bloqueados en el banco de Inglaterra que el gobierno de Nicolás Maduro quiere que le sea entregado para «comprar vacunas», el embajador opinó que lo que quiere el Gobierno es abrir la caja de pandora “para robar más dinero del pueblo”.

Ellos tienen el dinero para comprar insumos, porque ellos compran armamentos de China, de Rusia. Entonces es una decisión del régimen de no hacer ese trabajo. No es culpa de Guaidó ni de la Asamblea Nacional tratar de proteger el poco dinero. Tengo otro ejemplo, en el caso de la Organización Paramericana de la Salud había un acuerdo entre la Asamblea Nacional, el presidente Guaidó y el régimen para ayudar al pueblo, pero el régimen quebró este acuerdo y robó el equipamiento que daba la OPS. Entonces, yo creo que hay que preguntar quién realmente tiene la culpa, que no es del presidente Guaidó”, sentenció Story.