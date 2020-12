Ivan Duque: “Venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados no tendrán vacuna”

El presidente de Colombia Iván Duque aseguró que “venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados no tendrán vacuna de covid”, según una entrevista publicada por el sitio web de la emisora Blu Radio,

Duque señaló que en el plan de vacunación contra la Covid-19 los ciudadanos colombianos tendrán prioridad.

Duque expresó que “la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada”.

En cuanto a quienes tienen doble nacionalidad dijo que “esos casos se van a manejar, en función de los que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”.

De acuerdo con el sitio web, explicó que, quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna.

“Por supuesto que no. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”, insistió.