Iván Duque: “Lo peor del Covid-19 en el mundo no se conoce”

El presidente colombiano, Iván Duque, dijo hoy lunes que lo peor de la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) “no se conoce”, pues hay variantes que afectan a poblaciones y países sin vacunarse.

“Esta enfermedad no ha terminado, y voy a decirlo de una forma no alarmista, pero nos toca ser prácticos; todavía, yo creo que lo peor del Covid-19 en el mundo no se conoce, y lo digo porque vemos hay contagios con otras variantes en otros lugares del mundo, países que no se han vacunado, pero no podemos ser alarmistas”, señaló el mandatario.

Duque hizo el anuncio durante la presentación de resultados de la Misión de Internacionalización, en la cual intervino la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez.

“Tenemos que adaptarnos a una realidad de una enfermedad que requiere vacunación y prevención individual en los protocolos (…) Pero esa adaptación es la que nos permite a nosotros avanzar hacía ritmos de recuperación económica”, añadió el presidente.

Duque recordó que la meta de vacunación es lograr que 35 millones de personas sean inmunizadas para finales de agosto.

De acuerdo con el gobierno de Colombia, a la fecha se han aplicado 30.379.000 dosis, en tanto que 13.220.870 ciudadanos cuentan con esquemas completos de una y dos dosis.