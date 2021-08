Israel lanza ataques aéreos contra el sur del Líbano [+Video]

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado el lanzamiento de ataques aéreos contra zonas, ubicadas en el sur del Líbano, informa Reuters.

La ofensiva fue ordenada en respuesta a un ataque de cohetes lanzados desde suelo libanés contra el norte del país hebreo. Se precisa que los aviones de combate de las FDI “atacaron lugares de lanzamiento e infraestructura utilizada para el terrorismo en el Líbano”.

Los ataques aéreos vinieron precedidos esta misma jornada por golpes de las fuerzas de artillería israelíes contra objetivos en la frontera libanesa.

Por otra parte, los militares israelíes responsabilizaron al Gobierno del Líbano de todos los ataques que provienen de este país. “El lanzamiento de cohetes desde el Líbano contra civiles israelíes no sólo es un acto de terrorismo, sino también un indicio de la falta de liderazgo del Gobierno libanés respecto a las organizaciones terroristas que operan en el Líbano”, reza una publicación en Twitter de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel, según sus siglas en inglés).

